Menyemarakkan bulan suci Ramadhan 1442 H QHomemart menggelar Marhaban Sale yang berlangsung selama delapan hari mulai dari 14 – 21 April 2021.

Banyak kejutan yang disiapkan pusat belanja grosir terlengkap ini selama periode Marhaban Sale. Kejutan yang diberikan mulai dari discount spesial, hadiah menarik, promo istimewa, gratis keramik, dan masih banyak gratis lainnya yang bisa didapatkan para customer setianya.

Marhaban sale menawarkan discount UPTO 80%, promo Boom Sale, customer juga berkesempatan mendapatkan promo Buy One Get One dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Hadiah spesial bernuansa Ramadhan juga sudah menanti mulai dari sarung dan sirup, serta hadiah istimewa lainnya berupa kaos, tumbler, sepeda, tivi, hingga logam mulia.

Selain itu, Cashback UPTO Rp 1.000.000 juga bisa didapatkan dengan bertransaksi menggunakan kartu kredit selama periode promo berlangsung. Program cicilan untuk pembelian produk Furniture dan Smartphone juga bisa didapatkan di Qhomemart.

Selain promo spesial di Marhaban Sale kali ini Qhomemart juga memberikan penawaran menarik bagi 25 customer pertama khusus pemegang kartu member yang berbelanja minimal Rp5.000.000 berkesempatan mendapatkan minyak goreng secara gratis.

Takjil dan kopi gratis juga bisa didapatkan setiap hari selama bulan Puasa, dan spesialnya pada Sabtu dan Minggu akan ada gratis MAMI (makan minum) khusus untuk Customer setia QHomemart. Dapatkan juga member gratis khusus pemilik nama April dengan menunjukkan kartu identitas di area Customer Service.

Promo dan produk Qhomemart selama Marhaban Sale bisa didapatkan secara online di @Qhomemart. Pembelian produk secara Online dapat dilakukan dengan menghubungi whatsapp bisnis QHomemart di 08112863773, kemudian memilih angka 1 untuk terhubung dengan agen telemarketing QHomemart.

Mengenai informasi promo, event, dan produk discount dapat dilihat melalui Official social media di @QHomemart. Pembelian secara offline dapat langsung mengunjungi QHomemart yang beralamatkan Jalan Raya Janti no 96, Yogyakarta atau menghubungi (0274) 4932288. CM

(yao)