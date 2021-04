Rimar Vs Mark Lolos ke Grand Final, Siapa The Next Indonesian Idol?

Fitria Dwi Astuti , Jurnalis · Sabtu 17 April 2021 14:25 WIB

Foto : Dok Instagram @Indonesianidolid Share on Facebook

Share on Twitter

whatsapp

Share on mail

copy link

0TOTAL SHARE Link successfully copied A A A Setelah melalui proses yang panjang dan penuh liku, akhirnya Indonesian Idol Special Season melahirkan dua kontestan yang akan bertarung di Grand Final yaitu Rimar Callista dan Mark Natama. Keduanya lolos setelah bersaing ketat menyisihkan Anggi Marito, di panggung Spekta Show Big Top 3 pada Senin (13/04/2021) malam. Ketiganya berjuang untuk menampilkan performa terbaik mereka, disiarkan secara live dari Studio RCTI di Kebon Jeruk Jakarta Barat. Pada babak tiga besar ini Rimar, Mark, dan Anggi diberikan kesempatan tampil tiga kali. Pertama, mereka berkolaborasi dengan Laleilmanino. Kesempatan kedua, mereka diduetkan dengan tiga besar Indonesian Idol 2020 yakni Lyodra, Tiara, dan Ziva Magnolya. Penampilan ketiga, para peserta diminta menunjukkan talenta mereka di bidang tarik suara. Detik-detik menegangkan terjadi ketika Rimar yang pertama kali dinyatakan lolos ke babak Grand Final oleh Boy William, langsung sujud syukur dan mendapat kalungan bunga dari kedua orangtuanya. “Dan yang masuk ke Grand Final Special Season kontestan pertama adalah...Ladies and Gentleman, please give around applause, congratulation untuk Rimar. Selamat untuk Rimar,” ujar Boy. Selanjutnya, Boy mengumumkan Mark yang menemani Rimar untuk lolos pada babak Grand Final. “Dan yang akan lolos menyusul Rimar di Grand Final adalah…. Indonesia memilih yang akan menyusul Rimar di Grand Final adalah congratulation untuk Mark.. Artinya kita harus say good bye pada Anggi malam ini,” tutur Boy. Mark yang mendengar lolos ke babak Grand Final tak bisa menahan tangis haru. Mark langsung lari menghampiri para judges dan saling bersalaman. Dengan terpilihnya Rimar Callista dan Mark Natama melaju ke Grand Final Indonesian Idol Special Season secara otomatis membuat Anggi Marito harus menghentikan langkahnya di panggung Indonesian Idol Special Season. Extra Kekuatan Rimar Vs Mark Grand Final Indonesian Idol sudah di depan mata, Rimar dan Mark pun telah bersiap untuk fight habis-habisan demi meraih gelar The Next Indonesian Idol. Kedua kontestan memiliki kekuatan sebagai bekal untuk menjadi sang jawara. Mark, cowok bernama lengkap Mark Naratama Saragi kelahiran 2000 ini menjadi peserta cowok satu-satunya di babak Big Top 3 Indonesian Idol. Tidak hanya memiliki bakat di bidang tarik suara saja, ia juga sosok multitalenta karena mampu menguasai beberapa alat musik seperti piano, gitar, dan ukulele. Bahkan dengan keahliannya bermain musik, Mark berhasil menciptakan dua lagu yang berjudul 'Yesterday' dan 'Terkejar Waktu'. Selain jago bermusik dan bernyanyi, Mark juga punya background pendidikan yang membanggakan, ia tercatat sebagai mahasiswa di Institut Teknologi Bandung (ITB). Dia terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Teknologi Industri angkatan 2019 yang mengambil program studi Manajemen Rekayasa Industri. Tak hanya itu, Mark memiliki jiwa yang gemar bersosialisasi, tak kaget kalau ternyata Mark sering mengikuti organisasi sejak SMA hingga kuliah. Ketika bersekolah di SMA Labschool Kebayoran, Mark menjadi ketua panitia salah satu kegiatan besar yaitu skylite musicals atau live performance and art event di Teater Besar Taman Ismail Marzuki. Sementara saat kuliah, Mark juga mengikuti organsisasi yaitu ShARE. Organisasi ini berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Keilmuan Kabinet Mahasiswa ITB dan memiliki jaringan di beberapa negara. Bukan hanya anggota biasa, Mark adalah Vice of Public Relations at ShARE ITB. Foto: Dok Instagram @indonesianidolid Sedangkan Rimar Callista, cewek kelahiran 1997 ini juga menjadi satu di antara peserta yang digadang-gadang akan menjadi juara. Tentu saja hal itu lantaran penampilannya yang selalu mencuri perhatian para judges karena penampilannya yang selalu Wow!. Sebelum mengikuti ajang Indonesian Idol, Rimar mulai dikenal usai mengikuti ajang pencarian bakat menyanyi The Voice Indonesia musim kedua pada 2016 lalu. Foto: Dok Instagram @indonesianidolid Selain itu, Rimar pernah menjadi satu di antara finalis dan mewakili Indonesia dalam ajang ASEAN ‘Be Our Rock & Pop Soul’ Music Competition. Kompetisi musik tersebut diselenggarakan di Vietnam pada 2015. Dia juga pernah duet bersama penyanyi internasional asal Kazakhstan yaitu Dimash Kudaibergen dalam konser tunggal Dimash yang digelar di St. Petersburg, Rusia pada 2019. Dengan sederet prestasi yang dimiliki Rimar dan Mark tidak heran jika keduanya berhasil lolos mengalahkan ribuan finalis lainnya. Keduanya juga selalu tampil memukau sehingga kerap banjir pujian para judges salah satunya seperti yang dilontarkan Anang Hermansyah terhadap Mark, “Penampilan kamu charming banget buat aku, istilah lainnya mempesona banget” ujarnya. Demikian pula dengan Rimar yang hampir selalu dapat standing ovation dari setiap penampilannya, ia bahkan kerap disebut sebagai finalis berkelas internasional. “Salah satu yang luar biasa yang kamu lakukan karena kamu bisa menahan diri untuk tidak terlalu bermain rumit di depan namun tak membatasi diri kamu mengeluarkan kemampuan-kemampuan kamu dan membuat nyaman didengar,“ tutur Rossa mengomentari penampilan Rimar di panggung Road to Grand Final, Senin malam (12/04/2021). Ucapan Bahagia dan Selamat dari Warganet untuk Rimar dan Mark Keberhasilan Rimar dan Mark lolos ke Grand Final Indonesian Idol menuai pujian dan ucapan selamat dari masyarakat Indonesia. Warganet berbondong-bondong mengungkapkan rasa bahagia dan mengucapkan selamat kepada kedua finalis. Terlihat ramainya ucapan di kolom komentar Instagram @indonesianidolid. “Yeaaaay…. Akhirnya … RIMARK, RIMAR VS MARK *emot berapi api,” tulis akun @septianingtyas. Akun @cherry.blosms88 juga meramaikan kolom komentar, “ Rimar dan Mark congrats ya, kakak adek yang akur”. Salah satu fans Mark juga turut bahagia bahwa idolanya masuk Grand Final. “Yeay nggak sia-sia top up sampe ngajak temen-temen buat ikut vote Mark. Bener kata kak Nino, Mark adalah paket lengkap nggak cuma dari segi suara, Mark punya segalanya buat dijadiin Idol,” tulis akun @asunflowers.s. Nah, buat kamu yang belum nonton penampilan big top 3 Road to Grand Final Indonesian Idol kemarin, kamu nggak perlu sedih karena kamu bisa nonton penampilan mereka lewat streaming di aplikasi RCTI+ dan Youtube sepuasnya saat sahur tanpa takut buffering pakai Smartfren Extra Unlimited Malam Full Speed yang bikin sahur kamu berasa jadi semakin extra serunya. Smartfren kembali menghadirkan Extra Unlimited Malam Full Speed untuk mendukung berbagai kegiatan positif dan penuh faedah di kala sahur. Bulan puasa kamu jadi makin extra berfaedah dan bermanfaat dengan rangkaian kegiatan bertajuk #RamadanExtraFaedah. Kamu bisa buat konten penuh faedah, sebarkan lewat media sosialmu dan jalani Ramadan yang Extra Faedah untuk dirimu dan banyak orang lain. Dengan paket Unlimited Smartfren, kamu bisa sebarkan konten penuh faedah setiap hari sepanjang bulan Ramadhan secara gratis 24 jam dengan jaringan 100% 4G LTE #UnlimitedBisaSemua dan Extra Unlimited Malam Full Speed mulai jam 01.00 – 05.00 WIB bikin #MalamJadiExtra. Di bulan yang baik ini, saatnya kita menyebarkan hal baik dengan memanfaatkan internet. Tunggu apalagi! Yuk, asah kreativitas kalian dan buat konten extra faedah, upload di media sosial kamu. Jangan lupa untuk mention/tag @smartfrenworld dan gunakan tagar #RamadanExtraFaedah #UnlimitedBisaSemua. Lebih extra lagi hadiahnya ini dibagi tiap minggu lho. Buruan ikutan, cek selengkapnya di www.extrafaedah.com . CM (yao) # Smartfrend

Smartfrend # UnlimitedBisaSemua

UnlimitedBisaSemua # RamadanExtraFaedah

RamadanExtraFaedah # smartfrenworld

Berita Lainnya



Cari Berita Lain Di Sini