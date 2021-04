PENYANYI sekaligus aktor terkenal, Harry Styles memang dikenal dengan imej sebagai selebriti yang nyentrik, unik dan berkarakter. Dalam berpenampilan, Harry dikenal kerap mendobrak batasan-batasan yang ada dan bergaya dengan karakternya sendiri.

Tidak heran, gaya penampilan Harry sukses menarik perhatian banyak orang termasuk netizen di linimasa media sosial. Contohnya yang terbaru, seperti dikutip Page Six, beredar viral di linimasa sosial media foto-foto yang menampilkan seorang Harry Styles tengah berdandan, menyulap dirinya menjadi tokoh karakter animasi putri duyung Ariel dari film The Little Mermaid.

Tampil sebagai Ariel sang putri duyung, pelantun hits Watermelon Sugar tersebut bukan hanya terlihat mengenakan kostum putri duyung yakni bra kerang warna putih, ekor duyung warna hijau emerald tapi juga wig alias rambut palsu warna merah terang khas karakter Ariel sambil menggenggam segelas champagne dan sebatang rokok.

Foto pria berusia 27 tahun dari akun Twitter @fairytailhrry yang sudah diunggah ulang (retweet) lebih dari 2600 kali dan mendapatkan lebih dari 11 ribu likes dari para netizen ini, ditengarai merupakan hasil pemotretan Saturday Night Live pada 2019.

Well, ternyata mantan personel boyband One Direction tersebut diketahui memang sudah sejak lama tertarik dengan mahluk mitologis seperti putri duyung.

Dalam suatu wawancara pada 2014, Harry memamerkan tato bergambar putri duyung di lengan bagian bawahnya dan ketika ditanya apa makna tato tersebut, Harry menjawab tato tersebut merupakan gambaran dirinya sebagai seorang putri duyung.

