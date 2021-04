MENJADI artis memang datang dengan berbagai risiko, termasuk semua postingan di Instagram dikomentari oleh netizen. Pasalnya, komentar yang ada tidak selalu baik bahkan terkadang tidak menyenangkan.

Nah inilah yang dialami penyanyi senior Yuni Shara. Kakak dari sang diva Krisdayanti ini mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan dari warganet akibat komentar yang mengarah pada body shaming.

Hal itu terjadi setelah postingan Yuni Shara dua tahun lalu tiba-tiba kembali populer. Saat itu, dia mengenakan kain Ulos Batak. Sekilas tak ada yang salah dengan foto Yuni, tapi ada netizen yang mengatakan bahwa dirinya terlihat tua.

Di antara beberapa netizen yang menuliskan komentar bahwa Yuni Shara terlihat tua, beberapa warganet lainnya justru memuji kecantikannya.

Di samping itu, usia Yuni Shara sudah memasuki 46 tahun, karenanya beberapa netizen pun menganggap bahwa keriput tersebut merupakan hal yang wajar dialami Yuni Shara.

Tak mau ambil pusing, mantan kekasih Raffi Ahmad pun membalas komentar tersebut dengan santai. Ia juga menjelaskan bahwa pakaian yang dikenakannya tersebut adalah pakaian adat Batak yang memang terbuka pada bagian dada dan tangannya.

Lewat Instagram storynya Yuni Shara pun memposting beberapa netizen yang mensupport dirinya. Kebanyakan dari netizen tersebut, menggunakan tag "be like @yunishara36"

Sementara salah satu netizen pun tetap menyemangati Yuni Shara. "Semangat terus mbak @yunishara36 you're the one i look up to". Komentar netizen ini pun dibalas "Maturnuwon" oleh Yuni.

(mrt)