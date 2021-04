Pasangan Dian Sastrowardoyo dan Maulana Indraguna Sutowo tengah berduka. Adiguna Sutowo, ayahanda dari Maulana Indraguna sekaligus mertua Dian Sastro, dikabarkan meninggal dunia hari ini, Minggu, 18 April 2021.

Kabar duka tersebut tersebar luas di sejumlah WhatsApp Grup. Sosok pengusaha tersebut dikabarkan menghembuskan napas terakhir sekitar pukul 04.00 WIB.

“Assalamualaikum Wr Wbr. Inna illahi Wa inna illaihi rojiun. Turut berduka cita yang mendalam atas kepulangan Ayah kami Adiguna Sutowo pada pukul 04.00, 18 Apr 2021,” tulis pesan tersebut, Minggu pagi,” tulis pesan itu yang didapat dari MNC Portal, Minggu (18/4/2021).

Terlepas dari kabar duka tersebut, Dian Sastro dan Maulana Sutowo merupakan pasangan selebriti yang selalu tampil harmonis di setiap kesempatan. Rumah tangga keduanya pun jauh dari kabar miring.

Berikut momen kemesraan Dian Sastro dan Maulana Sutowo, seperti dirangkum pada Minggu (18/4/2021).

1. Kejutan ulang tahun romantis

Diam-diam, Maulana Sutowo merupakan sosok suami romantis. Seperti baru-baru ini, di mana dia memberikan kejutan manis di hari ulang tahun sang istri. Aktris 39 tahun ini sampai terharu dengan kejutan manis sang suami.

“Suami terbaik. So lucky to have you. Teruntuk yang tetap tabah saat aku gila Kdrama, for all those nights I hijacked the tv with Korean series. Thanks for putting up with my craziness and of course my crazy friends too,” tulis Dian di keterangan foto Instagramnya, 17 Maret silam.

2. Bunga di hari Valentine

Tidak hanya itu, keromantisan sang suami juga ditunjukkan saat hari Valentine atau kasih sayang. Pria yang menikah dengan Dian Sastro pada Mei 2010 ini, memberikan sebuket bunga cantik untuk istri tercinta. “Thank you for the flowers mas,” kata Dian di keterangan fotonya.

3. Pelukan manis di California

Momen mesra yang terakhir ini adalah foto kenangan saat mereka berlibur di California. Di postingan ini, Dian mengunggah sejumlah foto, termasuk momen berbagi pelukan manis dengan sang suami. Gemas, ya!

(DRM)