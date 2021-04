Hari Kartini menjadi titik peringatan emansipasi wanita, sehingga menjadi momentum pengingat akan kesetaraan wanita terhadap pria. Sebagai bentuk penghargaan terhadap wanita, MNC Sekuritas menyambut hari Kartini tahun 2021 dengan cara yang unik. Pada kesempatan kali ini, MNC Sekuritas menggandeng Wardah dalam menyelenggarakan kelas makeup secara virtual bertajuk “Kartini 2021: Be The Best Version of Yourself” pada Sabtu (17/4/2021).

Direktur Utama MNC Sekuritas Susy Meilina mengungkapkan sebagai seorang pemimpin wanita, dia juga berupaya menerapkan kesetaraan gender dalam lingkungan kerja. Menurutnya, dalam lingkungan profesional di kantor MNC Sekuritas, seseorang perlu dinilai berdasarkan perilaku dan kapabilitas, bukan berdasarkan gender. Jangan sampai wanita dipandang tidak mumpuni hanya karena kodratnya sebagai seorang wanita.

“Untuk itu, kami mendukung semua wanita Indonesia untuk mengembangkan potensi dalam dirinya masing-masing. Melalui kegiatan virtual kali ini, kami ingin wanita Indonesia tampil cantik luar dalam, supaya melahirkan kartini-kartini masa kini yang dapat berkontribusi positif bagi masyarakat sekitarnya,” jelas Susy.

Lebih lanjut, menurutnya, semangat Kartini yang perlu terus dimiliki adalah semangat kemandirian, dalam hal fisik, mental maupun finansial. Tentunya untuk menjadi wanita mandiri membutuhkan proses pembelajaran. Untuk itu, MNC Sekuritas juga aktif menyelenggarakan kegiatan edukasi saham untuk masyarakat, sehingga mendukung kemandirian finansial melalui investasi saham.

"Apalagi saat ini MNC Sekuritas punya promo Traktir Investor hingga tanggal 31 Mei 2021. Nasabah yang buka rekening menggunakan kode referral dapat hadiah langsung berupa e-voucher belanja online di Shopee, yang tersedia senilai total Rp2 miliar. Bagi yang berhasil mengajak teman bergabung berkesempatan memenangkan motor Honda Beat untuk Top 10 Referral," tutup Susy.

Program Traktir Investor (TRAKTOR) ini berlaku bagi siapa pun yang belum pernah membuka rekening saham di MNC Sekuritas. Bagi yang memberikan referral maupun diajak menjadi nasabah, mendapatkan hadiah voucher shopee. Info lebih lanjut: bit.ly/promotraktor.

(DRM)