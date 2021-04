Nathalie Holscher, istri dari komedian Sule ini mendadak viral karena mengunggah foto sedang menangis di story Instagramnya @nathalieholscher. Tak hanya itu, foto-foto dengan sang suami hilang dari sosial medianya.

"Enough is enough, i'm done (Sudah cukup, saya sudah selesai)," tulis Nathalie.

Terlepas dari itu, ootd (outfit of the day) Nathalie jadi salah satu inspirasi, apalagi setelah dirinya berhijab. Berikutnya potretnya.

Piyama set





Dalam unggahannya ini Nathalie mengenakan piyama set warna hijau, wedges dan pashmina cream. Penampilannya cukup simpel, namun tetap tak menyembunyikan kcantikkannya.

"Teh Nath pakai baju apapun cantik jadinya! Beruntunglah kang sule berjodoh dengan teh Nath.. sudah cantik berjilbab lagi," tulis akun @ra*****

Pashmina pleated





Kemudian Nathalie memakai pashmina pleated warna baby pink, dan dipadukan dengan kaos tangan panjang putih. Makeup look yang dipilih Nathali juga tidak terlalu mencolok. Ia pun memilih softlens cokelat agar tampil lebih tegas.

"Aku beruntung menemukan pasangan dan keluarga ini .. semua berbahagia , penuh cinta dan penuh kasih .. kita belajar untuk selalu bersyukur , ikhlas , sabar dalam segala hall ! dikasih pendekatan yang sangat luar biasa baik di keluargaku maupun keluarga nya menjadi SATU ! trimakasih YA ALLAH," tulis Nathalie.

Kemeja Putih dan Jeans

Dalam fotonya ini Nathalie mengenakan kemeja dan pashmina putih, dipadukan dengan celana jeans. Begitu juga dengan sang suami, Sule memakai pakaian senada dengan istrinya. "Couple goals," ujar @ka*****. Dress Rumahan

Tak hanya tampip dengan makeup dan outfit yang kekinian, Nathalie juga terlihat simpel dan cantik saat mengenakan dress rumahan floral. "Cantik banget bunda," kata @ri****.