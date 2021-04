FILM The Penthouse: War In Life mungkin bisa menjadi salah satu film Korea terbaik yang wajib Anda diikuti para penggemar drama Koera. Sukses dengan episode pertamanya, The Penthouse 2 berhasil meraih kesuksesan besar.

Film yang dibintangi Kim So Yeon, Lee Ji Ah dan Eugene Kim ini memang sukses memainkan emosi mereka yang menontonnya. Tapi, Selain intrik cerita, fashion para tokoh utama jadi salah satu yang menarik perhatian.

Nah, salah satunya adalah fashion mewah Kim So Yeon yang memerankan tokoh Cheon Seo Jin, sang primadona jahat di Hera Palace. Berperan sebagai ketua yayasan sekolah musik prestisius di Korea, wajar saja outfit yang dipakai oleh Kim So Yeon selalu mewah dan berharga fantastis.

Merangkum akun Instagram, @kdrama_fashion, berikut potret outfit tidur dan mandi mahal Kim So Yeon, sang primadona jahat di The Penthouse, jika ditotal seharga iPhone 12.

Sekadar informasi, harga iPhone 12 dibanderol pada kisaran Rp15 juta-Rp18 juta. Harga iPhone 12 Mini dijual sekira Rp13 juta-Rp16 juta. Sementara harga iPhone 12 Pro dan 12 Pro Max dijual mulai Rp18,5 juta hingga Rp27 juta.

Jubah mandi

Untuk jubah mandi atau bathrobe saja, karakter Cheon Seo Jin tampil dengan jubah mandi mewah warna putih. Jubah mandinya itu merupakan koleksi rancangan rumah mode Versace, I Love Baroque Bathrobe yang dijual seharga USD595 atau kurang lebih Rp8,5 juta! Fantastis bukan?

Gaun tidur sutra

Berperan sebagai primadona, gaun tidur yang dipakai Kim So Yeon pun tetap harus mewah dan branded. Contohnya saat di episode 3 pekan lalu, perempuan kelahiran 1980 ini terlihat memakai gaun tidur berbahan kain sutra, Avito Silk Long Gown, Champagne yang dijual USD684,5 atau sekira Rp9,8 juta per satu helainya.

(mrt)