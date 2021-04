Keharmonisan rumah tangga Sule dan Nathalie Holscher tengah dipertanyakan publik. Hal ini lantaran Nathalie Holscher tiba-tiba menghapus foto-foto bersama Sule di akun Instagramnya.

Di saat bersamaan, Nathalie mengunggah foto berlinang air mata di Instagram Storynya. "Kuat," tulis Nathalie disertai dengan foto dirinya menangis.

Bukan hanya itu, Nathalie juga kembali menuliskan keterangan foto yang mengundang tanya. "Enough is enough, I'm done!" lanjutnya. Alhasil netizen pun jadi bertanya

Baca Juga: Unggah Foto Menangis, Nathalie Holscher: I'm Done!

Baca Juga : Foto Sule Hilang dari Instagram Nathalie Holscher, Ada Apa?

Dilihat dari feed Instagram Nathalie, Senin (19/4/2021), terlihat ada sekitar 57 foto. Namun, tak satupun tampak wajah Sule dari sekian puluh foto tersebut. Tak ada lagi foto momen romantis Nathalie Holscher dengan sang suami di Instagramnya seperti berikut ini.

Ditemani Sule menjadi mualaf





Pertama, ada foto kebersamaan mereka ketika belum menjadi suami-istri. Ketika itu, Sule menemani Nathalie Holscher yang hendak menjadi mualaf.

Di hari pertamanya menjadi mualaf, Nathalie mengenakan nuansa serba putih yaitu tunik dan scraf bermotif. Ia pun memadukannya dengan celana jeans panjang.

Dalam foto yang diunggahnya ini Nathalie berfoto bersama Sule, dan Founder Mualaf Center Indonesia Steven Indra Wibowo.

Pamer buku nikah





Berikutnya ada momen romantis pernikahan Sule dan Nathalie Holscher pada 15 November 2020. Usai mengucap ijab khabul, Sule dan Nathalie Holscher dibekali buku nikah tanda sah-nya pernikahan mereka di mata agama maupun negara. Ini adalah momen mereka memamerkan buku nikah tersebut. Senyum sumringah mereka bahagia sekali, ya.

Kompak dalam berbusana





Selanjutnya ada foto keserasian mereka juga tampak dalam hal berbusana. Dalam fotonya ini Nathalie mengenakan kemeja dan pashmina putih, dipadukan dengan celana jeans. Begitu juga dengan sang suami, Sule memakai pakaian senada dengan istrinya.

Kompak dengan warna cokelat

Dalam foto ini Nathalie Holscher dan Sule tampil kompak mengenakan pakaian warna cokelat. Nathalie memakai tunik, pashmina, jeging dan boots. Sedangkan Sule jas, juga sneakers. Saling tatap di pantai

Terakhir, ada foto mesra Sule dan Nathalie Holscher di pantai. Sama-sama mengenakan kaos warna putih, kedua saling menatap mesra di suasana menjelang senja.