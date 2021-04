Aktor ganteng Nicholas Saputra mendadak menjadi perbincangan warganet. Namanya masuk dalam jajaran trending topik di Twitter pada hari ini, Selasa (20/4/2021).

Semua bermula dari pengalaman partisipan yang ikut menjalani vaksinasi Covid-19 di Galeri Nasional pada Senin, 19 April 2021 kemarin. Dalam tangkapan layar yang dibagikan akun @Teh_L, tertulis bahwa Nicholas termasuk dari orang yang taat dan bersedia antre bersama calon penerima lainnya meski ditawari akses lebih dulu.

Seseorang yang namanya disensor tersebut menceritakan pengalaman vaksinasinya bersama sejumlah selebritas. Ia menunjukkan kekecewaannya lantaran para selebritas yang telat dipersilahkan masuk terlebih dulu untuk screening sehingga menyerobot antrean.

"Yang saya salut seorang @nicholassaputra saja, ikut dalam barisan antrian dari pagi dan berada di barisan antrian di samping saya. Setiap ada yang menyilakan dia untuk jalan pintas, dia tetap memilih antri," tulis orang yang namanya tidak diketahui itu.

Menurut cerita yang dikisahkannya, Nico juga sempat membela dirinya ketika antreannya disela kembali.

"Bahkan dia pun sempat menegur petugas/panitia yang menahan saya untuk maju ke meja 2 dengan mengatakan 'ibu ini sudah 2 kali disela lho," tulisnya lagi.

Kata-kata yang dilontarkan Nicholas Saputra tersebut rupanya membuat hati sang ibu menjadi semangat. Ketika hampir ketiga kalinya ia ditahan, ia akhirnya tidak peduli dan tetap maju ke meja dua.

Baca Juga : Potret Caitlin North Lewis yang Fotonya Diunggah Nicholas Saputra, Patah Hati Seantero Indonesia

Baca Juga : Potret Romantis Nicholas Saputra dan Julie Estelle, Pacaran?

Unggahan yang menjadi trending topik di Twitter tersebut membuat netizen bangga akan sikap dari sosok aktor ganteng Nicholas Saputra. Berbagai cuitan pujian pun dituliskan netizen untuk dirinya.

"Nicholas Saputra ini aktor hebat banget, ganteng, tapi tetap menempatkan diri sebagai manusia biasa. Tetap humble sama fans nya juga jaga privacy sendiri. Best deh pokoknya," tulis @uratomatooo.

"Nicholas Saputra adalah definisi dari good looking, good attitude and good manner. Ia merupakan salah satu bagian dari 1% populasi terbaik Indonesia :) Canda...~," sambung @Anmrhhh

"Nicholas Saputra is idaman para wanita. Ga neko-neko, less drama hampir kaga ada, Foto instagram scenery semua ga ada foto selfie, grounded, down to earth, ramah, ganteng, pinter.," kata @thefunkiestfit.

"Enggak salah nge-fans sama Nicholas Saputra, selain good looking, good attitude, panutan," tulis @apasihmer.

Seperti diketahui, vaksinasi Covid-19 untuk pelaku ekonomi kreatif seperti aktor sudah dimulai sejak Sabtu 17 April 2021 kemarin. Kemudian pada Senin 19 April 2021 digelar vaksinasi untuk seniman di Galeri Nasional Indonesia, Jakarta.

Proses vaksinasi tersebut dihadiri langsung Presiden Joko Widodo, didampingi Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, serta Gubernur DKI Anies Baswedan.