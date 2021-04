PENGALAMAN menjadi anak magang memang salah satu momen seru yang ditunggu-tunggu oleh mahasiswa tahap akhir, dan kini semua lika liku kehidupan anak magang tersebut tervisualisasikan dalam Vision+ Originals terbaru, The Intern yang secara resmi bisa disaksikan di aplikasi layanan over the top (OTT) terkemuka di Indonesia Vision+ pada Senin, 19 April 2021.

The Intern menceritakan tentang sosok Beckham, seorang mahasiswa semester akhir yang berkesempatan magang di The F Thing, sebuah perusahaan fashion e-commerce di Jakarta. Lika liku kehidupan sebagai anak magang akan dijalani oleh Beckham bersama dengan dua rekannya, Hazell dan Zoe dan menghadapi bos mereka yang dikenal sangat tegas, Stella.

Disutradari oleh Glen Kainama, The Intern menunjuk para talent muda berbakat dan cukup menjadi sorotan di sosial media, diantaranya Kevin Ardilova sebagai Beckham, Caitlin North sebagai Hazell, Bobbie Antonio sebagai Zoe, dan Sere Kalina yang menjadi karakter Stella.

Wajah-wajah baru dan fresh ini pun tak lupa disandingkan oleh aktris kawakan Tanah Air, Jajang C Noer yang berperan sebagai Nini, yang merupakan sosok nenek dari Beckham.

Ditemui dalam acara Press Conference & Screening Vision+ Originals in Collaboration with The F Thing - The Intern pada Senin (19/04), Clarissa Tanoesoedibjo selaku Managing Director Vision+ mengatakan, The Intern, sebuah drama romance series pertama yang dikaryakan Vision Picture untuk Vision+ dan akan tayang 19 April 2021 eksklusif hanya di Vision+.

"Cerita ini sebenarnya diawali dari keinginan tim kita untuk membuat sebuah satu cerita yang akan relate kepada anak-anak muda di universitas yang ingin terjun ke dunia magang. Apalagi sekarang banyak sekali digital start-up yang working environtment-nya berbeda dengan konvensional bisnis,” katanya.

“Semoga The Intern bisa membantu memberi beberapa insights and outlooks dunia kerja di perusahaan digital marketplace dan perusahaan online lainnya.” lanjut Clarissa.

Original series yang merupakan hasil kolaborasi antara Vision+, The F Thing, dan Vision Pictures ini mengambil latar fashion e-commerce The F Thing sebagai latar tempat di mana cerita The Intern ini digambarkan. Tentunya hal ini membuat chemistry yang dibangun oleh para talent sebagai anak magang semakin terasa nyata.

Seperti yang diungkapkan oleh Valencia Tanoesoedibjo selaku CEO The F Thing dalam acara yang sama, “Vision+ dan The F Thing ini memiliki demografi yang setara, karena cukup muda, digital, millennials dan gen Z. Di situ muncul ide The Intern dengan Ibu Clarissa.

The Intern menceritakan tentang kehidupan start-up dan e-commerce. The F Thing memberikan support sebagai company dengan namanya juga. Banyak cerita yang seru dan juga menegangkan seperti layaknya kehidupan anak-anak start-up dan e-commerce yang kekinian dan sangat relate-able dengan millennials dan gen Z.”

The Intern akan hadir dalam format video on demand (VOD) premium sebanyak 5 episode dan bisa diakses secara gratis di episode perdana. Pengguna bisa langsung melakukan registrasi akun Vision+ untuk mendapatkan gratis Vision+ Premium 7 Hari untuk menyaksikan episode perdana The Intern dan juga konten-konten menarik lainnya dari Vision+ seperti channel lokal dan premium serta ragam judul Vision+ Originals seperti Twisted, Dua Alam, Ketawa Di Mana Aja, Disconnected, Skripsick hingga Sumber Rezeki.