Perhelatan ajang penghargaan Indonesia’s Beautiful Women (IBW) 2021-2021 baru saja usai digelar oleh majalah HighEnd. Krisdayanti menjadi salah satu pemenang untuk IBW 2020-2021.

IBW 2020-2021 digelar di Conference Hall, MNC Tower Kebon Sirih, Jakarta Pusat dengan mengusung tema Embracing Womenhood. Ajang penghargaan satu ini merupakan bentuk apresiasi kepada perempuan-perempuan Indonesia yang cantik, berprestasi dan memberikan inspirasi selama 10 tahun berturut-turut sejak tahun 2012.

Krisdayanti terpilih dan dianggap menjadi salah satu sosok perempuan cantik, berprestasi dan menginspirasi sesama perempuan lainnya di Indonesia. Krisdayanti dengan rendah hati menyebutkan penghargaan IBW 2021 ini menjadi sesuatu hal yang luar biasa untuk dirinya.

“Wah ini hal yang luar biasa, karena pertama ini adalah bentuk memberikan apresiasi di tengah situasi pandemi. Ini kan bukan hal yang mudah, untuk merangkum dan menilai karena konotasi Indonesia’s Beautiful Woman ini akan ada pro kontra. Artinya banyak orang yang menilai cantik itu in and out. Ini ada penilaian khusus dari para juri dan stakeholder di HighEnd Magazine yang konsisten memberikan apresiasi kepada perempuan Indonesia,” ujar Krisdayanti saat ditemui MNC Portal Indonesia, Selasa (20/4/2021) di lokasi acara.

Terkait dengan tema yang diusung IBW 2021-2021, Embracing Womenhood, ibu dari Aurel dan Azriel Hermansyah yang akrab disapa Mimi ini memaknainya sebagai konsep ketika perempuan merangkul perempuan lainnya untuk melakukan aksi nyata mulai dari lingkup terkecil, keluarga sampai lingkungan.

“Memaknainya di mulai dari hal paling kecil merangkul sesama perempuan ke perempuan lain melakukan partisipasi yang nyata terhadap lingkungan. Jangan khawatir untuk melihat perempuan cantik dan berprestasi lainnya, jangan pernah mengintimidasi perempuan lainnya,” pungkas Krisdayanti.

(hel)