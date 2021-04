Indonesia’s Beautiful Women (IBW) kembali mempersembahkan penghargaan kepada para perempuan cantik yang berprestasi di bidangnya. Salah satunya adalah Miss Indonesia 2020 Pricilia Carla Yules yang didapuk sebagai Indonesia’s Beautiful Women 2021.

Mendapatkan penghargaan tersebut, perempuan 24 tahun ini merasa sangat bersyukur. Sebab, dia diberikan kepercayaan untuk menginspirasi lebih banyak perempuan di Indonesia.

“Rasanya pasti luar biasa, sangat bersyukur kepada Tuhan, dan terima kasih juga kepada Highend Magazine serta Ibu Liliana Tanoesoedibjo karena sudah membuat saya terpilih dari jutaan perempuan lainnya di Indonesia,” kata Carla Yules seperti di perhelatan IBW 2020-2021 yang dihelat di MNC Conference Hall, iNews Tower, Kebon Sirih, Jakarta, Selasa (20/4/2021).

Sebagai Miss Indonesia yang akan mewakili Tanah Air di ajang internasional kelak, Carla Yules tak hanya ingin menginspirasi perempuan di Indonesia saja, tetapi juga mancanegara.

“Menginspirasi bukan hanya untuk perempuan Indonesia saja tetapi juga mancanegara dengan cara bagaimana kita mengapresiasi diri kita sendiri, menampilkan diri kita dengan percaya diri menunjukkan this is who I am, this is who I should be,” ujarnya.

Dia juga mengatakan akan memaknai penghargaan ini dengan memberikan yang terbaik untuk Indonesia. “Pastinya harus give my all and all my best,” kata perempuan kelahiran Juli 1996 ini.

Selain Carla Yules, ada pula sembilan perempuan lainnya yang terpilih menjadi Indonesia’s Beautiful Women 2021. Mereka di antaranya Amanda Manopo, Dr Debryna Dewi, Krisdayanti, Lyodra Ginting, Maya Miranda Ambarsari, Patricia Mayoree, Rani Anggraini, Rucita Permatasari, dan Tiara Andini.

(hel)