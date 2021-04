Ratu Elizabeth II tengah merayakan ulang tahun ke-95 pada Rabu, 21 April 2021. Di tanggal lahirnya ini bertepatan dengan empat hari dimakamkannya mendiang suami tercinta, Pangeran Philip.

Dilansir dari laman BBC, Ratu biasanya menghabiskan hari ulang tahunnya bersama keluarganya. Disertai 41 senjata penghormatan di Hyde Park, 21 senjata penghormatan di Windsor Great Park dan 62 senjata penghormatan di Tower of London setiap 21 April.

Namun tahun ini berbeda, karena adanya pandemi dan menghindari kerumunan sehingga perayaan penghormatan tersebut sementara ditiadakan.

Terlepas dari itu, Elizabeth sebagai pimpinan tertinggi monarki Inggris penampilannya pun selalu menarik untuk dikulik.

Dalam buku “The Other Side of the Coin: The Queen, the Dresser and the Wardrobe” penata busana pribadi Ratu Elizabeth II membeberkan semuanya. Berikut 3 fesyen favorit sang Ratu yang dilansir dari Vogue.

1. Fur-free





Ratu Elizabeth dikenal dengan fesyennya yang khas, yaitu memakai mantel dari bulu hewan. Apalagi saat musim dingin, pakaian seperti itu sangatlah dibutuhkan.

Namun seiring berjalannya waktu, Ratu mengumumkan untuk menggunakan bulu buatan, bukan dari hewan.

2. Kantung Baju





Sebagai penata busana pribadi, Angela mencoba menyematkan kantung di gaun atau busana lain yang dipakai oleh Ratu Elizabeth II, dan tentu saja ide cemerlang ini direspons gembira oleh sang Ratu. Akhirnya Ratu bisa berpose dengan nyaman dan santai saat dipotret oleh juru foto Barry Jeffery.

3. Topi Brexit

Ketika Ratu membuka parlemen pada tahun 2017, ia terlihat mengenakan topi biru dan kuning yang mana adalah warna bendera Uni Eropa. Kemudian cuitan di Twitter pun dipenuhi dengan spekulasi, bahwa sang Ratu tengah berusaha mengirim pesan anti-Brexit. Tetapi nyatanya, Angela yang merancang topi dengan pembuat topi Stella McLaren membantah hal tersebut. Angela gamblang mengatakan bahwa ia tidak pernah terpikir, orang lain akan berpikir ia dan Stella menyalin bendera Uni Eropa. Hal ini dikatakan Angela hanya kebetulan yang menarik banyak perhatian.