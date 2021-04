Maudy Ayunda tak pernah berhenti membagikan kabar membanggakan tentang dirinya. Informasi terbaru menjelaskan bahwa dirinya terpilih sebagai anak muda tersukses se-Asia dalam deretan Forbes 30 Under 30 Asia.

Kabar membahagiakan ini dia bagikan di Instagram pribadinya. Di unggahan tersebut, Maudy Ayunda menuliskan kalimat syukur sekaligus tak percaya bisa ada di posisi sekarang dengan segudang prestasi dalam kariernya.

"Whaaaa? Sangat bersyukur terpilih menjadi bagian dari Forbes 30 Under 30 Asia 2021. Seneng banget perjalanan 15 tahun berkarya diapresiasi seperti ini. Sangat bersyukur," tulis Maudy di unggahan yang sudah disukai lebih dari 213 ribu kali tersebut.

Ia pun tak lupa menghaturkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mendukungnya selama ini. "Perjalanan belum selesai! Semoga setelah lulus aku bisa membangun sesuatu dan membawa pengaruh di bidang bisnis dan pendidikan. Tunggu, ya," kata Maudy.

Terlepas dari kabar membanggakan ini, Maudy Ayunda adalah sosok multitalenta yang sangat terkenal di Indonesia. Bukan hanya kemampuan akting yang mumpuni atau suara yang merdu, pesona wajah Maudy pun tak kalah menyita perhatian.

Ya, berikut ini beberapa potret Maudy Ayunda yang pastinya menginspirasi anak muda lainnya:

1. Casual looks

Maudy Ayunda terkenal dengan karakternya yang energik tapi feminin. Tapi, tampilannya di foto terbaru ini mungkin jarang sekali dia perlihatkan. Ya, Maudy mengenakan long sleeve coklat yang di-styling tuck-in ke trouser hitamnya. Sneakers putih dan sling bag simple menyempurnakan gayanya. Kece banget kan!

Baca Juga : Masuk Daftar Forbes 30 Under 30 Asia, Maudy Ayunda Bahagia Diapresiasi

Baca Juga : Ungkapan Bangga Maudy Ayunda Masuk Daftar Forbes 30 Under 30 Asia

2. So pretty!

Lihat foto ini, aura kecantikan Maudy terpancarkan sekali, ya. Berlatar tanaman bunga ungu, dia terlihat sangat memesona sekaligus menenangkan.

Maudy di momen ini pun mengenakan busana serasi dengan warna bunganya. Wajah polos dengan pose santai kayak gini saja bisa menghasilkan foto yang super cantik.

3. Si jaket merah!

Kalau ini momen Maudy Ayunda mengenakan jaket merah dipadukan dengan legging marun. Rambut hitam panjang yang menjadi trademark dia pun muncul di foto ini sangat simple tapi tetap indah dilihat. Ekspresi wajahnya yang calm seperti ini selalu bikin orang yang melihatnya jadi senang memandanginya lama-lama, ya.

4. Flawless!

Wah, kalau ini sih the best! She's look stunning dengan dress fuschia-black bermaterial bulu-bulu pada bagian top-nya. Maudy memperlihatkan sisi lainnya yang selama ini mungkin terkesan simple, cuek, tapi tetap pretty.

Ya, di sini dia terlihat fearless, flawless, sekaligus gorgeous. Wajahnya terlihat sangat bold dengan tatapan mata sangat tajam ke arah kamera. Dia benar-benar panutan anak muda zaman now banget!