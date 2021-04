Hari Kartini diperingati setiap tanggal 21 April. Sederet selebriti Tanah Air pun turut mengenang jasa-jasa pahlawan emansipasi Indonesia itu. Tak terkecuali Cinta Laura Kiehl.

Semasa hidupnya, Raden Ajeng Kartini memang dikenal sebagai sosok yang sangat gigih dalam memperjuangkan hak-hak perempuan Indonesia hingga setara dengan kaum laki-laki. Perjuangannya telah menginspirasi para Kartini modern dari berbagai kalangan.

Nah, dalam rangka memperingati Hari Kartini tahun ini, Cinta Laura memiliki pesan khusus untuk para perempuan Indonesia.

"Sebagai perempuan, aku percaya bahwa kita harus percaya diri, berani berekspresi dan menunjukan kemampuan kita," tegas Cinta Laura di Instagram.

Cinta mengimbau, agar seluruh perempuan Indonesia tidak membatasi kesuksesan dirinya hanya karena norma gender yang berkembang di tengah masyarakat.

"Sebagai perempuan kita mampu mencapai apapun yang kita mau. Tidak ada kata tidak bisa! Women are powerful beyond measure. We are leaders, innovators, caregivers and everything in between. Let us continue to support one another and work together for a just, equal and better future!

Selamat Hari Kartini! Semoga semangat Ibu Kartini selalu mengiringi perjuangan kita," tutupnya.

(hel)