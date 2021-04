Aktris Dian Sastrowardoyo lekat dengan kemampuan aktingnya yang memukau di ragam film Indonesia. Tidak hanya bertalenta, Dian Sastro juga memiliki pesona kecantikan yang tak lekang oleh waktu.

Terbukti di usianya yang hampir menginjak 40 tahun ini, kecantikan seorang Dian Sastro masih membuat netizen terkesima. Apalagi, jika istri Maulana Indraguna Sutowo ini dibalut dengan busana-busana modis.

Penasaran seperti apa? Berikut 4 gaya modis dan kekinian ala Dian Sastro, seperti dirangkum dari laman Instagramnya @therealdisastr, Jumat (23/4/2021).

Beautiful in white

Di gaya yang pertama ini, Dian Sastro tampak tampil simpel dengan busana serba putih. Aktris 39 tahun ini tampak mengenakan sweater warna putih dan celana panjang berwarna senada. Dia lalu melengkapi penampilan serba-putihnya dengan sepasang sandal berwarna sama.

Baca Juga : Pesan Dian Sastrowardoyo untuk para Kartini Indonesia

Baca Juga : Jarang Terekpos, Ini Potret Mesra Dian Sastro dan Maulana Sutowo

Ceria dengan dress kuning terang

Tak hanya bermain dengan warna-warna netral, menantu pengusaha Adiguna Sutowo ini juga berani mengenakan busana-busana berwarna cerah. Seperti di foto ini, di mana Dian memakai dress kuning terang dengan motif bunga-bunga. Bergaya se-colorful ini, Dian Sastro disebut tidak bisa tua.

“Wow cantiknya,” kata netizen di kolom komentar. “Always stunning Mbak Dian,” puji yang lainnya. “Nggak bisa tua ya,” komentar netizen terheran-heran.

Bergaya ala Seo Ye Ji





Di tampilan berikut ini, Dian Sastro mencoba bergaya ala aktris Korea Seo Ye Ji ketika bermain dalam drama ‘It’s Okay Not To Be Okay’. Di drama tersebut, Seo Ye Ji berperan sebagai Ko Moon Young. Demi mengikuti gayanya, lawan main Nicholas Saputra di Film Ada Apa dengan Cinta ini mengenakan dress berpotongan vintage warna macaroon cream yang manis.

“Channeling Ko Moon Yeung vibe,” tulisnya di keterangan foto. “Kayak ABG,” komentar netizen. “Mbaknya dari zaman saya SMP mukanya gini-gini aja, nggak tua-tua. Cantik betul,” puji yang lain.

Casual dengan sweater dan celana jeans





Gaya Dian Sastro yang terakhir ini mengusung era ‘70-an dengan padu padan simpel. Dia mengenakan atasan sweater warna-warni disertai celana jeans berpotongan cutbray. Modis abis!

“Cantik, keren banget outfitnya,” komentar netizen. “Aaaggh! Kenapa ibu anak dua ini kayak anak SMA,” kata yang lainnya.