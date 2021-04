SETELAH sempat dinyatakan hilang sejak Rabu 22 April 2021, KRI Nanggala 402 resmi dinyatakan tenggelam. Hal tersebut disampaikan secara langsung oleh Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto.

"Saya atas nama Panglima TNI dan seluruh prajurit serta keluarga besar TNI menyampaikan rasa prihatin yang mendalam," kata Hadi sambil menahan tangis dalam jumpa pers di Base Ops Lanud Ngurah Rai Bali, Sabtu 24 April 2021.

Baca juga: Viral Video Awak KRI Nanggala 402 Nyanyikan Lagu "Sampai Jumpa"

Ia juga menyampaikan keprihatinan mendalam kepada prajurit yang on board di KRI Nanggala 402. "Kita semua merasa kehilangan dengan kejadian ini," imbuhnya.

Hadi meminta seluruh masyarakat Indonesia turut mendoakan agar proses pencarian bisa segera mendapatkan bukti-bukti yang kuat. "Saya mohon doa restu dari seluruh masyarakat Indonesia," katanya.

Baca juga: Video 3D Tenggelamnya Kapal Selam ARA San Juan Mirip dengan KRI Nanggala 402?

Masyarakat Indonesia pun turut menyampaikan rasa duka mendalam serta doa terbaik terkait musibah KRI Nanggala 402. Bahkan, tagar #KRINanggala402 masih menjadi trending topic nomor 1 di media sosial Twitter hingga saat ini.

"Mereka menyelam terlalu dalam. Sampai tidak bisa kembali ke daratan. Hanya satu yg dapat kupintakan pada Tuhan, kembalikanlah mereka ke daratan, meski hanya sepotong kain dari seragam yg melekat di tubuhnya. Pulangkanlah. #Prayfornanggala402 #KRINaggala402," tulis akun @cintapacarteman.

Kemudian akun @untung_nurr turut menulis, "Mereka tak hilang, tak juga mati, sama sekali tak tenggelam. Mereka justru sedang dalam tugas di kedalaman samudera. Kuucapkan selamat bertugas, dalam hening, dalam dingin dan kesetiaan pada negeri yang tak henti-henti."

"Jika Januari terbang tanpa batas, Febuari mengalir air dengan deras, Maret meledak dengan keras, April ini ku ikhlaskan kau menyelam tanpa batas. #KRINaggala402," tulis akun @nuralis6677384.

Baca juga: Viral Foto Awak KRI Nanggala 402 Sholat Berjamaah di Atas Kapal Selam Sebelum Bertugas

"Ketika Indonesia belum mampu menggapai tangan kalian, InsyaAllah Tuhan menyambut kalian di surgaNya," tulis akun milawt12.

"Mereka semua pahlawan, mereka bukan menghilang, eksistensi mereka masih ada di sana berlayar berjuang menjaga kedaulatan laut NKRI. Jaga laut kami, Jaga negara kami NKRI. Selamat berjuang pahlawanku," tulis akun @raharja0404.

"Teruntuk samudera, kali ini dekapanmu terlalu erat, Kali ini genggamanmu terlalu kuat, Biarkan mereka menari bebas, menikmati indahmu. Teruntuk Nanggala, Terima kasih untuk perjuanganmu. The Heroes on Eternal Patrol. Fair winds and following seas, Sailors! #KRINaggala402," tulis akun @HappyThetic.