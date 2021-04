KABAR tenggelamnya KRI Nanggala 402 menjadi duka bagi masyarakat Indonesia. Di tengah suasana sedih tersebut, muncul sebuah video viral awak kapal selam itu sedang bermain gitar dan menyanyikan lagu 'Sampai Jumpa' dari band Endank Soekamti.

Video viral tersebut diunggah oleh vokalis Endang Soekamti yakni Erix Soekamti melalui akun media sosial Instagram-nya. Dalam video berdurasi 22 detik tersebut, tampak salah seorang awak KRI Nanggala 402 memainkan gitar, sementara rekan-rekannya menyanyikan lirik lagu 'Sampai Jumpa'.

"Meskipun ku tak siap untuk merindu, ku tak siap tanpa dirimu, kuharap terbaik untukmu," demikian para awak kapal menyanyikan lagu tersebut dengan diiringi lantunan gitar.

"#prayforkrinanggala402," tulis Erix Soekamti disertai emotikon menangis, seperti dikutip dari keterangan video-nya di unggahan Instagram, Minggu (25/4/2021).

Sontak, posting-an tersebut langsung banjir komentar netizen. Mereka turut mendoakan yang terbaik untuk awak KRI Nanggala 402 yang telah dinyatakan 'Subsunk' atau tenggelam.

"Yang tenang menghadap Yang Maha Kuasa ya abang-abang dan bapak-bapak komandan. Insya Allah husnul khotimah," tulis netizen di kolom komentar.

"Sedih banget ya Allah. Doa terbaik untuk Nanggala," komentar netizen yang lainnya.

"Pahlawan," tulis salah satu akun netizen.

"Merinding. Al Fatihah," kata netizen yang lainnya di kolom komentar.

Sementara itu di media sosial Twitter, ribuan warganet juga mengirimkan doa. Mereka sangat bersedih atas kepergian awak KRI Nanggala 402.

"Rest in peace. Selamat berpatroli untuk selamanya KRI Nanggala 402! Dear sea, take care them there, don't let your water make them cold. Fair Wind and Following Seas, Commence the Eternal Patrol KRI Nanggala 402. 'Tabah Sampai Akhir'," tulis netizen di linimasa Twitter.

"Turut berbelasungkawa atas tragedi KRI Nanggala 402. KRI Nanggala 402 commence the eternal patrol," cuit netizen lainnya.

"KRI Nanggala 402: SUBSUNK = dinyatakan tenggelam. On Eternal Patrol = berpatroli untuk selamanya. Kalau Bumi tidak lagi jadi pelabuhanmu, semoga surga menjadi dermaga terakhirmu. #KRINaggala402 #PrayForKRINanggala402," komentar netizen lainnya.