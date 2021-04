PIALA Oscar 2021 atau Academy Awards Ke-93 disiarkan langsung dari Union Station Los Angeles dan Dolby Theatre di Hollywood and Highland Center, Hollywood. Kemudian juga dari lokasi lainnya dari berbagai belahan dunia melalui siaran satelit.

Sederet nama besar dunia sudah melenggang dengan cantik di Red Carpet Piala Oscar 2021 sejak pukul 07.00 WIB. Meski begitu, suasana kemegahan ajang penghargaan untuk insan perfilman dunia tersebut masih terasa hingga saat ini.

Dari sekian banyak tamu undangan yang hadir, MNC Portal coba merangkum 5 nama dengan tampilan paling mencuri perhatian. Entah itu karena dress-nya yang paling indah hingga style paling unpredictable di Oscar 2021. Siapa saja mereka?

1. Carey Mulligan

Aktris satu ini datang dengan tampilan bak Piala Oscar. Ya, dress emas dengan siluet dramatis di bagian rok yang mengembang memberi kesan yang luar biasa. Hadir sebagai bagian dari nominasi Oscar untuk film 'Promising Young Woman', Carey Mulligan mengenakan dress Valentino Haute Couture yang dinilai paling mencolok.

2. H.E.R.

Penyanyi paling bersinar tahun ini, H.E.R. pun terpantau menghadiri Oscar 2021. Pemenang 'Song of The Year' Grammy Awards 2021 tersebut datang mengenakan jumpsuit lacy rancangan Dundas bernuansa biru dengan aksen hooded yang unik sekali. Ia membiarkan rambut hitam bergelombangnya keluar dari hooded tersebut.

3. Halle Berry Aktris satu ini pun datang dengan nuansa cheerfull-lavender yang sangat indah. Gaun tersebut diketahui rancangan Dolce & Gabbana. Detail di bagian perut lalu material melayang di seluruh busana membuatnya terlihat sangat cantik sekaligus memesona. 4. Maria Bakalova Aktris di film 'Borat: Subsequent Moviefilm' tersebut datang sangat dramatis dengan gaun super besar berwarna putih. Big tulle dress dengan v-neck super rendah pada bagian top-nya membuat dia sepetti boneka. Dress ini merupakan rancangan dari Louis Vuitton dan berhasil curi perhatian sekali karena dianggap seperti tampilan Cinderella. 5. Celeste Waite Penyanyi yang masuk ke dalam nominasi Best Song Oscar 2021 tersebut sejatinya mengenakan pakaian yang 'aman' yaitu long dress dengan statement di bagian dada hingga lengannya. Siluet androgini terlihat pada bagian ujung lengan dan bahu yang dibuat tegas. Tapi, menjadi tak biasa dengan adanya Gucci handbag berbentuk menyerupai jantung yang dia pegang. Very iconic!