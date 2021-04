PENYANYI Celeste Waite mengejutkan publik saat tampil di Red Carpet Piala Oscar 2021. Ia membawa "jantung manusia" dan langsung jadi sorotan publik, khususnya pencinta fashion.

Ya, penerima nominasi Best Original Song untuk 'Hear Ny Voice' di film 'The Trial of the Chicago 7' Oscars 2021 ini membawa Human Heart Purse dari Gucci. Aksesori itu jadi 'little something extra' dari tampilannya yang cenderung aman.

Tas mungil berbentuk jantung manusia itu terlihat sangat mewah dengan tekstur yang sangat khas dan sepertinya banyak batu-batu mulia yang disematkan di handbag tersebut. Bentuk hingga warna dari koleksi Gucci itu benar-benar mirip dengan jantung manusia.

Lantas, apa makna dari handbag jantung manusia tersebut?

Menurut laporan NSS Magazine, handbag berbentuk unik itu merupakan bagian dari koleksi Gucci Aria yang terinspirasi dari gaya Alessandro Michele. Ada banyak varian wujud handbag jantung mahusia tersebut, mulai dari versi berkilau seperti yang dibawa Celeste di Oscars 2021, berhias rhinestones, pun versi enamel.

"Handbag jantung manusia Gucci tersebut bukan sembarang tas, melainkan minaudière," jelas laman tersebut.

Minaudiere sendiri adalah 'peti mati'. Aksesori tersebut biasanya dibuat dalam bentuk yang kaku dan kecil, dan awalnya lahir sebagai tempat make-up. Karena itu, Minaudiere biasa tampil di pesta malam bergaya klasik.

Human Heart Purse Gucci sendiri diciptakan untuk membuat pemiliknya terlihat aneh sekaligus jadi sorotan publik. Aksesori ini menjadi alternatif gaya yang bernuansa fin-de-siecle yang sangat khas dari Michele dengan selera Gucci itu sendiri.

"Bentuk hati melambangkan Gucci itu sendiri yang selalu melahirkan karya setiap dekade melalui banyak reinkarnasi yang ditampilkan. Oleh karena itu, aksesori tersebut menunjukkan hasrat terhadap merek dan mitologi yang luas tentang Gucci yang tak pernah berubah dengan kaitannya pada dunia gemerlap. Singkatnya, itu adalah representasi konsep Gucci yaitu tak akan pernah berubah sepanjang hidup," lapor media asing tersebut.

