YOUN Yuh-jung mencetak sejarah Piala Oscar 2021. Dia menjadi aktris pertama Korea Selatan yang berhasil mendapat piala bergengsi di kancah perfilman dunia itu.

Perannya di film 'Minari' mengantarkan dia sebagai Best Supporting Actress di Piala Oscars 2021. Karakternya di film tersebut begitu kuat sebagai seorang nenek dan membuat dia jadi sorotan dunia saat ini.

Sampai-sampai Kedutaan Besar Korea Selatan di Amerika Serikat memberikan ucapan selamat atas kesuksesan Youn Yun-jung di Academy Awards 2021.

"Congratulations to Youn Yu-jung for being the first Korean to win #Oscars Best Supporting Actress! @MinariMovie," tulis Dubes tersebut di Twitter sembari membagikan foto momen penganugerahan Yun-jung melalui televisi.

Di sisi lain, Yuh-jung datang ke Oscars sejatinya dengan tampilan super simple tapi effortless. Ya, Bazaar mencatat bahwa Yuh-jung mengenakan dress rancangan Marmar Halim, perhiasan dari Chopard Haute Joaillerie, clutch buatan Roger Vivier, dan sepatu dari rumah mode Bottega Veneta. Dapat dijelaskan, Yuh-jung mengenakan dress biru dengan aksen 2 kantng di bagian depan dan adanya semacam tali hitam di pinggang untuk memberi siluet tubuh yang jenjang. Lalu, perhiasan seperti anting, gelang, dan cincin dia pakai agar memberi kesan mewah. Clutch menyempurnakan semuanya. Baca juga: Berkat Nomadland, Chloe Zhao Raih Predikat Sutradara Terbaik Oscars Soal penataan rambut, Yuh-jung terkesan tak mau ribet. Dia hanya mengikat rambutnya dengan kesan messy-hair yang cantik. Bicara mengenai makeup, Yuh-jung tampil flawless dengan riasan bergaya simple but fresh. Jika dapat dibahas, nama-nama desainer yang dipilih Yuh-jung untuk mempercantik dirinya di ajang besar dunia itu tak main-main, meski hasil akhir tampilannya terlihat sederhana. Gaya ini digadang-gadang akan memperkuat simple-style jadi tren di akhir 2021.