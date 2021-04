Red carpet Piala Oscar tak pernah dilewatkan. Momen tersebut dianggap cukup sakral bagi tamu undangan karena pengamat mode hingga orang biasa akan menilai gaya mereka dari atas hingga bawah.

Salah satu yang paling ditunggu adalah tamu undangan dengan pakaian terseksi di Piala Oscar 2021. Busana mereka akan menjadi perbincangan sepanjang hari bahkan akan dikenang dalam sejarah.

So, berikut ini deretan busana terseksi sepanjang dalam sejarah Academy Awards atau Piala Oscar:

1. Priyanka Chopra

Pada 2016, Priyanka Chopra menghadiri Piala Oscar dengan tampilan paling diperbincangkan saat berpose di red carpet. Ya, dia mengenakan dress putih rancangan Zuhair Murad dengan statement utamanya tentu saja material transparan yang memberikan siluet tubuhnya seperti nyaris tak mengenakan busana.

Istri dari Nick Jonas tersebut tampil begitu anggun dengan tambahan aksesori berupa anting dan purse silver-black. Area sensitif tubuhnya tertutupi emboridered yang ada di gaun tersebut. So sexy!

2. Angelina Jolie

Ikon seksi satu ini pun pernah dinobatkan sebagai tamu Oscar paling seksi pada penyelenggaraan 2012. Angelina Jolie datang dengan mengenakan gaun black velvet Atelier Versace. Detail berupa slit on right menjadi bagian dari campaign-nya di media sosial kala itu yaitu #AngiesRightLeg. Perfect!

3. Hilary Swank

Backless dress di Oscars? Kenapa tidak! Dress tipe ini yang kemudian membawa Hilary Swank kepada title' the sexies dress' pada Oscar 2005. Dress navy dengan siluet super seksi tersebut merupakan rancangan dari Guy Laroche yang tak pernah gagal di red carpet.

4. Halle Berry

Aktris ini selalu tampil stunning di red carpet Oscar, bahkan tahun ini pun dia masuk ke dalam deretan tamu dengan pakaian paling mencuri perhatian. Halle pada 2002 pernah tampil nyaris telanjang dada karena dress yang dia pakai.

Ya, Halle mengenakan dress iconic Elie Saab yang memperlihatkan dengan cukup jelas bagian tubuh atas aktris tersebut. Area payudara tertutupi oleh embroidered bunga.

5. Cher

Gaun transparan sejatinya tidak hanya dikenakan di era 2000'an. Pada penyelenggaraan Oscars 1988, Cher mengenakan dress dengan kesan nyaris telanjang juga. Tampilan Cher ini sampai dikatakan 'the most revealing Oscars look' karena terbilang berani mengenakan dress jenis itu di ajang bergengsi dunia. Dress hitam yang dikenakan Cher ini merupakan rancangan Bob Mackie. Looks stunning!