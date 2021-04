SETELAH gelaran Oscar 2021 ini sukses digelar setelah sempat mengalami penundaan. Di masa Pandemi Covid-19 ini, perhelatan besar seperti ini pun juga diadakan secara virtual.

Selain Oscar, salah satu gelaran bergengsi yang juga akan hadir kembali tahun ini adalah Met Gala. Gelaran ini rencananya akan dilaksanakan bulan September 2021 mendatang dengan dua rangkaian acara.

Met Gala adalah acara penggalangan dana tahunan yang diadakan pada hari Senin pertama setiap awal bulan Mei. Acara bertajuk Costume Institute Gala atau Met Gala diadakan oleh Metropolitan Museum of Art's Costume Institute di New York City yang mengusung tema yang berbeda setiap tahunnya baik untuk fashion exhibiton serta dress code para tamu undangan yang datang.

Pandemi virus corona yang merebak membuat banyak acara-acara besar ditunda dan ditiadakan selama pandemi. Begitu pun Met Gala yang absen di tahun 2020. Gelaran bergengsi ini akan kembali dilangsungkan pada 2021.

Namun tidak akan terlaksana pada Senin pertama bulan Mei, karena beberapa perubahan yang terjadi selama Pandemi Covid-19. Met Gala 2021 rencananya akan dilaksanakan September 2021 mendatang.

Tema pagelaran fashion tahun 2021 akan digabungkan dengan tema untuk tahun 2021, sehingga menciptakan dua bagian dua bagian. Bagian pertama acara ini berjudul In America: A Lexicon of Fashion, debut pada 8 September 2021 dan berlangsung pada 5 Mei 2022.

Dalam rilis resminya, bagian pertama acara adalah merayakan ulang tahun ke-75 The Costume Institute. Kemudian pada bagian kedua bertajuk In America: An Anthology of Fashion untuk merayakan eksplorasi perkembangan fashion Amerika serta sejarahnya yang kompleks.

Dunia fashion tidak lengkap tanpa Met Gala, bukan hanya gaun-gaun biasa tetapi kostum yang dikenakan para selebriti terkesan nyeleneh dan tak umum. Para selebriti selalu hadir dengan gaun-gaun rancangan desainer ternama yang menerjemahkan tema-tema yang berbeda tiap tahunnya dengan interpretasi mereka.

