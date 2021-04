Rimar Callista berhasil menuju Grand Final Indonesian Idol Special Season. Dia  memperebutkan juara pertama bersaing dengan Mark Natama.

Rimar Callista tampil memukau membawakan lagu Vision of Love dari Marriah Carey. Kelima juri Idol 2021 pun terkesima melihat penampilannya, menghayati setiap nadanya.

Baca Juga : Grand Final Indonesian Idol, Rimar Callista dan Mark Natama Kompak Berbusana Serba Hitam

Baca Juga : Rambut Nyentrik Maia Estianty Curi Perhatian di Grand Final Indonesian Idol

Tak hanya suaranya yang merdu, Rimar juga tampil anggun dengan style bernuansa hitam, Mini dress dengan sedikit belahan di bagian depannya. Kemudian detail rawis berukuran besar di bahunya, menambah aksen menarik dan cantik. Serta rambut dikepang dan jepitan besar berwarna putih melengkapi penampilannya.

Selain itu, makeup look bold yang terpoles di wajah Rimar nampak serasi dengan pakaiannya. Lantas, apakah Rimar akan berhasil merebut gelar the next Indonesian Idol? Suaranya yang mampu menghipnotis para penonton, jadi kandidat layak sebagai pemenang.

(hel)