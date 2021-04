LOVE language adalah topik yang sedang ramai dibahas di kalangan anak muda. Pasalnya, setiap pasangan memiliki kecenderungan love language berbeda-beda. Tapi sudah tahukah kamu arti dan maksud dari 5 tipe love language yang ada?

Selain membahas love language, presenter dan model Libra Akila bersama penyiar radio Christian Chandra akan menemani malam kamu di acara "Rehat Sejenak". Acara ini merupakan program radio tengah malam untuk menemani jam-jam galau dan sesi overthinking para pendengar.

Di episode kedua "Rehat Sejenak", mereka membahas obrolan yang sedang hits banget yaitu love language. Love language adalah cara atau tindakan yang bisa membuat seseorang merasa dicintai.

Dengan mengetahui love language dari pasangan, kamu akan dapat lebih mudah memahami pasangan tersebut.

Libra dan Chris menjelaskan ada 5 jenis love language yang umumnya dirasakan oleh pasangan-pasangan. Masing-masing adalah (1) words of affirmation, (2) quality time, (3) receiving gifts, (4) acts of service, dan (5) physical touch.

Pertama adalah Words of affirmation yaitu bahasa cinta ketika seseorang mendengar kata-kata seperti "I love you" dan "I miss you" ia akan merasa dicintai.

Kedua adalah Quality time di mana seseorang tidak bisa merasa jauh dari pasangannya. Ketiga yakni Receiving gifts, di mana jika mendapatkan hadiah, seseorang akan merasa sangat senang dan dihargai.

Keempat ada Acts of service yaitu aksi kecil maupun besar seperti mengantar ke tempat kerja atau membuatkan kopi membuat seseorang merasa sangat dicintai. Lalu yang kelima ada Physical touch yaitu bentuk afeksi dalam bentuk sentuhan seperti berpelukan.

Setelah membahas arti love language, Libra dan Chris menerima telepon dari wanita bernama Rara. Ia bercerita tentang hubungan long distance relationship yang sedang dijalani.

Rara mengungkapkan bahwa pasangannya memiliki love language word of affirmation. Sedangkan dirinya mengaku kurang bisa menyatakan perasaannya lewat kata-kata.

"Dia penginnya aku bilang kangen terus sampai akhirnya kata-kata 'Aku kangen kamu' itu udah enggak punya makna sebenarnya, karena itu bukan sesuatu yang dari diriku," tutur Rara.

Libra dan Chris pun mengulik lebih jauh tentang hubungan Rara dengan kekasihnya ini. Sampai pada akhirnya Rara pun mengaku merasa ada keraguan dalam hubungan mereka.

"Menurut aku, ketika kita cinta sama seseorang dan kita melakukan sesuatu untuk dia dan dia senang banget, pasti bikin kita bahagia juga. Jadi it’s time for you to think about your love for him," ujar Libra.

Nah, buat kamu yang suka galau malam-malam, yuk cek episode pertama "Rehat Sejenak" di channel YouTube StarHits.

(han)