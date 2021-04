LONJAKAN kasus Covid-19 di India memang luar biasa. Lonjakan tersebut terjadi lantaran masyarakat di sana abai untuk menerapkan protokol kesehatan karena merasa aman setelah mendapatkan vaksin Covid-19.

Bahkan, rumah sakit di India pun putus asa akibat kehabisan stok oksigen. Negara dengan populasi hampir 1,4 miliar jiwa itu kini mencatatkan 16 juta kasus virus corona, terparah kedua setelah AS.

Baru-baru ini, pengguna Twitter dengan nama pengguna RDixit336 mengunggah sebuah foto yang menunjukkan seorang wanita lansia duduk di jalan sambil menggunakan alat bantu pernapasan. Unggahan tersebut juga disertai keterangan yang menyatakan bahwa foto tersebut merupakan foto kondisi India saat ini, setelah kasus Covid-19 di negara tersebut meningkat drastis.

Berdasarkan hasil penelusuran, Foto tersebut tidak diambil saat kasus Covid-19 di India meningkat drastis, melainkan diambil pada tahun 2018 yang lalu, ketika lansia tersebut harus menunggu ambulans di depan sebuah rumah sakit di Uttar Pradesh, India.

Foto serupa sudah pernah diunggah oleh kanal YouTube ANI News Official dalam videonya yang berjudul “Medical apathy! Man awaits ambulance while carrying mother’s oxygen cylinders on shoulder” pada 6 April 2018 lalu.

Artikel dengan topik serupa juga pernah dimuat dalam situs AFP dengan judul artikel “Pre-pandemic photo of elderly woman on roadside shared in posts about India coronavirus surge”.

Dengan demikian, narasi yang diunggah oleh pengguna Twitter dengan nama pengguna RDixit336 tersebut dapat dikategorikan sebagai Konteks yang Salah/False Context.

