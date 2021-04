Grand Final Indonesian Idol 2021 dihadiri oleh tamu-tamu spesial, di mana malam ini menjadi lebih meriah dan semakin bersinar.

Tamu spesial yang hadir yaitu Menteri Pariwisata Ekonomi dan Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno, Wakil Menteri Pariwisata Ekonomi dan Kreatif (Wamenparekraf), Angela tanoesoedibjo, hingga Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo dan Liliana Tanoesoedibjo.

Malam grand final Idol ini semakin meriah dan terasa spesial. Apalagi Menparekraf Sandi melontarkan pantun kepada para juri Idol.

Salah satu pantun yang diucapkan Sandi, yaitu memuji para juri Idol yang akan menilai kedua kontestan yang tersisa Rimar Callista dan Mark Natama.

"Ikan hiu makan tomat, juri i love you so much," kata Sandi.

Baca Juga : Grand Final Indonesian Idol, Rimar Callista dan Mark Natama Kompak Berbusana Serba Hitam

Studio pun langsung bersorak, dan memberikan tepuk tangan yang meriah. Boy Wiliam pun merasa kagum dengan Sandi, karena sangat berjiwa muda sebagai seorang menteri.

"Udah lah kita kalah, udah," ujar Boy.

Kemudian, Boy melanjutkan menyapa Hary Tanoe, Angela, hingga Liliana yang tak kalah spesial menghadiri kemeriahan Grand Final Idol 2021.

(hel)