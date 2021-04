Bunga Citra Lestari (BCL) kembali muncul di panggung Grand Final Indonesian Idol 2021. Ia membawakan dua lagu hitsnya, 'Selamanya Cinta' dan 'Dance Tonight'.

Kehadiran BCL tentu saja dianggap sebagai pelipur rindu pencinta Indonesian Idol. Ya, usai menyatakan mundur sebagai juri, banyak masyarakat yang kangen melihat pesona BCL yang tak pernah ada bosannya.

Nah, di tampilannya Senin malam, 26 April 2021, BCL tampil dengan multi-function dress rancangan Wirama Pratama berkolaborasi dengan stylist Ivan Teguh Santoso.

Jadi, pada penampilan BCL membawakan lagu 'Selamanya Cinta' pertama di tv nasional, dia terlihat sangat anggun dengan top dramatis dipadukan rok silver-white glittery yang indah.

Nuansa lagu yang menyentuh hati, berpadu dengan kecantikan pesona BCL di panggung Grand Final Indonesian Idol 2021 membuat keseluruhan tampilan menjadi sangat sempurna. Soal rambut, dia memilih ikat ketat ponny tail.

Sementara itu, saat lagunya berganti ke 'Dance Tonight', rok silver-white yang tadinya dia pakai tiba-tiba berubah menjadi celana pendek hitam super kece. Ia tutupi sebagian pahanya dengan super thigh high boots hitam berbahan velvet.

Busana yang dipakai BCL benar-benar mampu menghipnotis penonton baik yang di studio maupun di rumah. Ada cerita sedikit mengenai baju BCL ini, diutarakan Ivan Teguh Santoso.

"Designed this custom piece together with Wirama Pratama. A littel homage to the color of the dress on the music video. For the first live performance of the song," kata Ivan.

Jadi, bisa dijelaskan, gaun yang dikenakan BCL ini memiliki statement pada bagian bahu kanan dan kirinya. Lalu, untuk top-nya dia mengenakan long sleeve dengan v-neck yang cukup lebar.

Agar memberi kesan semakin mewah, BCL tambahkan perhiasan berupa choker necklace bertabur swarovski yang cantik sekali. Ia pun mengenakan gloves hitam dengan hiasan batuk-batu silver yang cantik sekali. BCL, you looks amazing last night!

(DRM)