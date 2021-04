Ternyata buah bengkuang tak hanya bermanfaat bagi kesehatan kulit dan rambut. Ternyata bengkuang bagus untuk dikonsumsi oleh penderita diabetes.

Seperti dilansir dari Nutrition and You, bengkuang disebut mampu meningkatkan metabolisme penderita diabetes yang sering kacau. Apalagi buah ini rendah kalori dan kaya serat. Bengkuang juga kaya mineral, folat, dan vitamin C.

Bengkuang baik bagi penderita diabetes karena kandungan inulin dari buah bengkuang ini sangat baik. Buah ini tidak mengandung tinggi gula dan karbohidrat. Sehingga, sangat cocok dikonsumsi penderita diabetes.

Tidak hanya itu, salah satu jenis tanaman umbi-umbian ini juga tinggi antioksidan yang baik untuk mencegah radikal bebas. Selain itu, bengkuang kuga kaya vitamin B kompleks, riboflavin, piridoksin, asam pantotenat dan thiamin.

Bagi kamu yang suka makan bengkuang maka kamu dapat manfaat lebih yakni menangkal kanker, peradangan, dan batuk akibat virus dan cuaca.

(DRM)