Kisruh rumah tangga Kapten Vincent Raditya dengan istrinya, Novita Condro, semakin ramai di media sosial. Kini, Novita membongkar semua keburukan suaminya yang diduga emosional.

Di sisi lain, sosok mantan istri Kapten Vincent, Vegen Acni, mendadak muncul ke publik diduga menuliskan nyinyirannya terhadap masalah rumah tangga mantan suaminya tersebut dengan Novita Condro.

"Hai, seru yah. Sama aku juga. Sebutin drama Korea yang bagus? The World of The Married, The Penthouse. Lewattt tebassss," tulis Vegen di Instastorynya belum lama ini.

Karena unggahan itu, kini netizen mulai memberi perhatian juga pada sosok Vegen Acni. Banyak yang menyebutkan bahwa mantan istri Kapten Vincent tersebut punya wajah yang cantik dan karena itu jadi sorotan masyarakat.

Nah, di artikel ini MNC Portal Indonesia coba merangkum beberapa potret cantik Vegen Acni yang bikin Anda tidak penasaran lagi dengan sosoknya:

1. Selfie dengan wajah tegas





Vegen Acni banyak dipuji netizen karena kecantikannya. Di foto ini, apa yang dikatakan netizen cukup terbukti, karena Vegen terlihat memesona sekali dengan tampilan simple ini.

Ya, dia mengenakan semacam dress hitam berdetail asimetris di bagian dada, lalu rambutnya dibuat bergelombang, dan uniknya dia memilih makeup no makeup yang membuatnya terlihat cantik natural.

Baca Juga : 5 Potret Cantik Novita Condro, Istri Kapten Vincent Raditya yang Dituduh Selingkuh

Baca Juga : 5 Gaya Novita Condro, Istri Kapten Vincent Raditya yang Dituding Selingkuh

2. Selfie di kasur





Suka sekali membagikan foto selfie ternyata jadi hobi Vegen di Instagram. Banyak angle foto selfie yang dia bagikan, salah satunya foto di kasur ini. Mantan istri Kapten Vincent tersebut terlihat cantik sekali dengan dress dada terbuka dan aksesori simple yang elegan.

Lagi, Vegen terlihat memesona dengan parasnya yang cantik. Kali ini rambutnya dia buat lurus dan dikuncir semua, menyisakan bagian depan untuk memberi kesan ala Korea. Tatapan matanya meluluhkan hati pria-pria nih!

3. Tampil anggun di taman





Berbeda dengan sebelumnya, kali ini kita melihat potret Vegen Acni secara full body. Bisa dilihat, hot mom ini terlihat benar-benar menjaga sekali tubuhnya, ya.

Tidak hanya itu, dress feminin yang dia kenakan semakin mempercantik Vegen. Begitu juga dengan riasan wajah dan rambut yang tertata dengan rapi.

4. Pamer kaki jenjang Di foto ini, jelas Vegen ingin memperlihatkan kakinya yang jenjang. Maka dari itu, dia mengenakan summer dress sleeveless bermotif floral yang cantik sekali. Bagian slit di depan dia maksimalkan untuk memamerkan kakinya. Supaya lebih seksi, dia kenakan gladiator sandal hitam yang langsung membuat tampilannya stunning. Duh, ini mah bukan seorang ibu tampilannya, lebih ke anak ABG, ya. Keren! 5. Main ayunan Vegen Acni bisa juga loh tampil layaknya model pemotretan, lihat saja foto ini. Di sini dia memilih spot foto ayunan, meski tampilannya cenderung casual-sexy. Ya, Vegen mengenakan long outer sleeveless dipadukan dengan super hot pants dan tanktop putih. Heels hitam yang super tinggi pun tak masalah baginya.