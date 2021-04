AKTOR muda tampan yang sedang naik daun, Lee Do Hyun akan segera menyapa kembali pencinta drama Korea dan penggemarnya lewat serial terbaru, Youth of May.

Sebelum menyaksikan aksi Lee Do Hyun sebagai mahasiswa kedokteran di Korea era 80’an, tak ada salahnya untuk melihat potret ganteng Lee Do Hyun saat ini di masa modern. Merangkum akun Instagram pribadinya, yuk tengok lima potret ganteng Lee Do Hyun, aktor bintang Youth of May di bawah ini.

Melamun ganteng

Ungkapan klasik, pria tampan akan tetap terlihat tampan meski difoto candid dengan ekspresi melamun, salah satunya berlaku pada Lee Do Hyun. Lewat foto satu ini, meski dipotret candid dengan ekspresi wajah agak kosong, ketampanan pria kelahiran 11 April 1995 ini terlihat jelas sekali bukan?

Glowing

Lewat foto close up satu ini, wajah tampan aktor yang membintangi sederet drama hits seperti Hotel De Luna, 18 Again dan Sweet Home yang tertimpa cahaya sinar matahari alami ini semakin bersinar.

Ksatria Korea

Nah kalau potret satu ini adalah tampilan gagah Lee Do Hyun dalam balutan busana khusus prajurit Korea, berwarna navy blue. Ditambah hairstyle yang dibuat gondrong dan pengikat kepala tersemat di keningnya, Lee Do Hyun makin gagah dan tangguh.

Nerdy look Setelan ala cowok-cowok nerd, kemeja flanel kotak-kotak, celana jeans, sepatu sneakers dan kacamata berbingkai bundar tak mampu menyembunyikan kegantengan dan aura menawan Lee Do Hyun. Suit formal Meraih titel sebagai aktor pendatang baru terbaik di acara penghargaan APAN Awards awal tahun ini. Lee Do Hyun hadir dengan penampilan tampan, gagah serta karismatik dengan gaya rambut belah tengah berbalut setelan suit formal warna midgnight blue dari material velvet yang mewah, lengkap dengan dasi kupu-kupu hitam sebagai aksesori pelengkap penampilannya malam itu.