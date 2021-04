RAMADHAN tahun ini merupakan kedua kalinya menjalankan ibadah puasa di tengah pandemi covid-19. Maka itu, harus menjaga kesehatan lebih ketat dibanding sebelumnya. Salah satu hal yang bisa dilakukan adalah dengan mengonsumsi vitamin C.

Seperti diketahui, vitamin C berfungsi meningkatkan daya tahan tubuh. Jadi ketika diserang mikroorganisme, tubuh memiliki radikal bebas untuk melawan virus tersebut.

Akan tetapi, radikal bebas bagaikan dua mata pisau dalam tubuh. Selain dapat menyerang virus, radikal bebas juga dapat menyerang sel sehat. Nah, untuk mencegah terjadinya hal tersebut, tubuh membutuhkan vitamin C.

Dokter spesialis gizi klinik Inge Permadhi MSc MS SpGK(K) mengatakan, memenuhi kebutuhan vitamin C dalam tubuh saat puasa merupakan sesuatu yang sangat penting dilakukan. Mengonsumsi vitamin C sepanjang waktu sahur dan berbuka puasa pun merupakan waktu yang pas untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

"Karena kita tidak bisa makan dan minum selama 14 jam, maka penuhi kebutuhan vitamin C itu sepanjang dari waktu berbuka puasa hingga sahur," tutur dr Inge dalam webinar, Rabu (28/4/2021).

Sebenarnya cara memenuhi kebutuhan tubuh akan vitamin C sangat mudah. Ini karena banyak sayuran dan buah yang mengandung vitamin C. Sayangnya vitamin C termasuk dalam kategori vitamin yang labil sehingga mudah rusak.

"Vitamin C itu merupakan suatu zat gizi yang labil, jadi dia mudah rusak," kata dr Inge.

Oleh karena itu, sebanyak apa pun mengonsumsi buah dan sayur yang mengandung vitamin C, kebutuhan tersebut tetap tidak terpenuhi jika tidak diolah dengan benar. Pasalnya, vitamin C merupakan zat gizi yang mudah rusak. Guna mengantisipasi hal tersebut, dr Inge pun memberikan saran agar menggunakan suplemen tambahan sebagai bagian dari pemenuhan kebutuhan tubuh terhadap vitamin C. Selain itu, menghidrasi tubuh juga sangat penting saat menjalankan ibadah puasa. "Nah, biar tercukupi kita harus mengonsumsi suplemen tambahan," tukasnya.