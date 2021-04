Arya Saloka akhirnya mengubah potongan rambutnya setelah konsisten dengan model klimis belah samping. Kini, pemeran utama sinetron Ikatan Cinta itu tampil lebih fresh dengan model rambut cepak.

Hal tersebut terlihat dari postingan di akun Instagram pribadinya. Arya Saloka secara mengejutkan mengunggah foto selfie dengan tampilan potongan rambut terbarunya.

Ia mengenakan busana bernuansa kasual, berupa sweater hitam lalu dipadukan bersama kacamata hitam model vintage. Nah, untuk potongan rambutnya sendiri, Arya sebetulnya masih konsisten dengan model rambut jambul yang menjadi ciri khasnya.

Eits tunggu dulu, Arya juga tampak memangkas bagian pinggir dan belakang rambut sehingga menjadi lebih tipis. Ia juga memberikan aksen berupa garis panjang yang membelah sisi kepala bagian kanannya.

Gaya rambut modern ini juga sering disebut dengan istilah undercut, dan telah booming sejak beberapa tahun terakhir. Kunci dari undercut sendiri sebetulnya terletak pada pemakaian minyak rambut atau pomade.

Penggunan item itu akan membuat tampilan rambut terlihat lebih rapi dan fresh, sehingga alan menciptakan kesan maskulin yang sangat kental.

Potongan rambut terbaru Arya Saloka pun sontak mencuri perhatian netizen Indonesia. Terlebih setelah potret dirinya dibagikan ulang oleh akun fanbase @aladin_aldebaran.andin_.

Ternyata, sebagian penggemar Arya Saloka sempat terkecoh ketika mendengar sang idola akan memangkas habis rambutnya.

"Mau dibotakin atau tidak, tetep keren. Yang penting Al tidak meninggal, masih nerusin ceritanya (Ikatan Cinta). Mas Al is the best, sehat selalu, semangat dan tetap berkarya yang terbaik. Abaikan yang julid," tulis akun jengkelis002.

"Yaaahhh.. Pasti gara-gara adegan operasi nih. Tinggal jambulnya doank. Cocokan jadi abg deh jadinya," tulis akun rebecca_bq0376.

"Mantap potongan rambutnya berul-betul totalitas perannya," tulis akun lis_farida.

