PERSAHABATAN So Ji Sub dengan Song Joong Ki dan Taecyeon nampaknya sudah terjalin dengan sangat baik. Bahkan, So Ji Sub mentraktik keduanya kopi saat syuting Vincenzo.

Tapi, traktiran yang diberikan pada rekannya itu bukan hanya secangkir kopi, tapi dia mengirimkan sebuah truk kopi. Hal ini terlihat dari unggahan klip video pendek di Instagram story aktor Taecyeon.

Di video pendek tersebut terlihat bahwa truk kopi itu dilengkapi spanduk yang bertuliskan “Saya mendukung aktor Taecyeon dan Song Joong-ki bersama dengan semua anggota staf 'Vincenzo.' Hormat kami, So Ji-sub.”

Truk kopi ini menjadi salah satu bentuk dukungan dan cintanya terhadap Song Joong-ki dan Taecyeon. Seperti yang kita ketahui So Ji-sub merupakan CEO dari agensi tempat Taecyeon bernaung, yaitu agensi 51K, sementara Song Joong-ki pernah membintangi film yang sama dengan So Ji-sub yaitu film 'The Battleship Island' di tahun 2017 kemarin.

Song Joong Ki dan Taecyeon sama-sama sedang membintangi drama Korea berjudul Vicenzo. Drama bergenre action ini bercerita tentang seorang pengacara Italia sekaligus penasihat mafia yang berasal dari Korea. Pada drama ini Song Joong-ki berperan sebagai Vicenzo. Ia harus kembali ke Korea dan terlibat dalam serangkaian insiden yang berkaitan dengan lawannya Taecyeon.

Di drama ini Taecyeon memerankan tokoh sebagai Jang Jun-woo / Jang Han-seok. Ia diceritakan sebagai karakter psikopat yang merupakan bos atau pemilik perusahaan terkemuka di Korea Selatan, Babel.

