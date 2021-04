Bulan Ramadhan, kurang lengkap rasanya kalau tidak bukber sama teman-teman maupun keluarga. Jika bingung mau buka bareng makan apa, ada rekomendasi restoran sandwich yang paling trendy di Jakarta! Di sini kamu bisa makan langsung di restoran ataupun pesan untuk dimakan di rumah.

Pemilik restoran yang bernama Sandy Pratama menceritakan awal mula berdirinya restoran ini. Bersama teman-temannya yang pernah tinggal di negara-negara asing, mereka menciptakan rasa-rasa sandwich yang baru dan unik untuk disuguhkan ke masyarakat Indonesia. Mereka ingin menciptakan sebuah restoran sandwich yang premium yang belum ada di Jakarta.

“Kita compile all the food that we love, kita compile all ideas around the world, and kita bikin lah disini” tutur Sandy.

Menu sandwich yang disediakan pun sangat beragam yaitu; lobster stack, egg stack, wagyu sando stack, steak stack, se'i stack, butter chix stack, truffle brie stack, classic stack burger, dan masih banyak lagi.

Restoran bernama Stack ini berada di Jl. Wijaya I No.64, RT.9/RW.5, Petogogan, Kec. Kby. Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12170.

Egg stack yang terinspirasi dari hidangan Korea ini berisi telur, kornet, mayonnaise, dan keju. Hidangan ini cocok sekali untuk sarapan karena porsinya yang pas dan rasanya yang lezat.

Yang paling terkenal yaitu lobster stack yang menyediakan porsi lobster yang melimpah. Terdapat lemon butter sauce yang sangat pas dan cocok dengan rasa lobster.

Salah satu signature dish mereka yaitu wagyu sando stack yang terinspirasi dari hidangan Jepang. Daging yang di dalam sandwich ini sangat empuk dan juicy.

Hidangan selanjutnya adalah se’i stack yang bikin penasaran. Perpaduan antara daging asap, sambal matah, dan roti sangat unik dan enak.

Bagi kamu yang penasaran sama tempat dan hidangan restoran trendy ini, yuk tonton selengkapnya di YouTube channel BITES!

https://www.youtube.com/watch?v=m_wcXFkgHog

(hel)