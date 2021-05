Betapa membanggakan Indonesia memiliki anak-anak muda yang bertalenta. Ajang Indonesian Idol yang menghiasi layar kaca RCTI sejak 2004 silam, kembali melahirkan idola baru Indonesia yang siap menghidupkan industri musik Tanah Air.

Senin malam (26/4/2021), Rimar Callista terpilih sebagai idola baru Indonesia dalam Result and Reunion Indonesian Idol Special Season. Perjalanan Rimar untuk menjadi The Next Indonesian Idol tentunya dilalui dengan suka duka hingga akhirnya dia bisa mengalahkan rival-nya, Mark Natama.

Terbukti, Rimar mampu melalui tantangan yang diberikan oleh judges setiap minggunya dan konsisten meningkatkan skill bernyanyinya. Mau kenal lebih dekat dengan Rimar, yuk simak fakta tentangnya:

Warisan Suara Emas dari Sang Ibu

Buah jatuh tak jauh dari pohonnya, ungkapan itulah yang pantas disandangkan untuk Rimar. Rimar mewarisi suara emas dari sang ibu yang juga telah mengajarkannya sejak ia kecil. Pada Indonesian Idol Babak Top 3, tak disangka sang ibu datang dan ikut serta dalam show Rimar saat itu. Kehadiran sang ibu saat itu menjadi kejutan spesial.

Ia mengaku, ibunya adalah guru menyanyinya sejak kecil. Sang bunda pun sangat bangga memiliki buah hati seperti Rimar yang berbakat dan berhasil melenggang di panggung spektakuler Indonesian Idol untuk meraih mimpinya.

Kualitas Vokal Kelas Internasional

Rimar memang pantas menyandang gelar jawara Indonesian Idol Special Season. Hampir setiap penampilannya selalu memukau dan mencuri hati para judges. Komentar positif pun tak jarang didapatkannya, ditambah lagi standing ovation kerap ia dapatkan hampir di setiap aksi panggungnya.

Meski begitu, ia juga pernah merasakan berada di posisi terendah, bahkan saat di babak Showcase ia hampir tersingkir. Beruntung, ia memperoleh Wild Card dari Judika. Sehingga, momen tersebut justru menjadi pecutan untuk dirinya agar semakin serius melalui perjalanannya di Indonesian Idol ini.

Ia terus berlatih dan memperbaiki kualitas dirinya, serta selalu menonton ulang penampilannya. Sehingga setiap minggu, kualitas vokalnya tak diragukan lagi. Bahkan setiap challenge dari juri selalu dilaluinya dengan baik. Kualitas vokal kelas internasional pun telah diakui oleh para judges, apalagi sejak Rimar membawakan lagu yang dipopulerkan Celine Dion, ‘All By My Self’.





Foto: Dok.Instagram @indonesianidolid

Duet dengan Penyanyi Internasional

Sebelum mengikuti ajang pencarian bakat Indonesian Idol, Rimar sudah mengukir banyak prestasi di berbagai kesempatan acara musik. Rimar membuktikan kepiawaiannya bernyanyi dengan tampil di panggung internasional acara konser tunggal Dimash Kudaibergen, penyanyi asal Kazakhstan.

Dalam kesempatan itu, Rimar berduet dengan sang musisi yang digelar di St.Petersburg, Rusia pada 2019 lalu. Aksi panggungnya bersama Dimash saat itu ditonton oleh sekitar 13 ribu penonton. Jadi, pengalaman bernyanyinya pun memang patut diperhitungkan.

Ikut dalam Berbagai Ajang Musik

Gadis lulusan Teknik Perminyakan Universitas Trisakti ini terus mengasah bakatnya dalam berbagai kompetisi. Sebelum mengikuti Indonesian Idol, Rimar juga pernah menjajal ajang pencarian bakat pada 2016, The Voice Indonesia. Sayang, keberuntungan belum berpihak padanya saat itu. Ia harus tersingkir di babak knockout.

Tak cuma bergengsi di panggung nasional, Rimar juga mengikuti ajang pencarian bakat di kelas internasional. Pada 2015, Rimar sempat menyandang gelar finalis dan menjadi wakil dari Indonesia dalam ajang ASEAN “Be Our Rock & Pop Soul” Music Competition yang digelar di Vietnam pada 2015 silam.

Foto: Dok.Instagram @indonesianidolid

Telah Memiliki Karya di Industri Musik

Sebelum menapaki perjalanan di panggung Indonesian Idol, ternyata gadis berusia 24 tahun itu telah memiliki karya bermusik. Rimar telah menelurkan dua single, yaitu 'Cinta dan Pesona' pada (2017) dan 'Perantara' pada (2019).

Kini, menjadi juara Indonesian Idol Special Season, Rimar pun telah memiliki single kemenangan yang diciptakan Andmesh Kamaleng bertajuk ‘Waktu dan Perhatian’. Single ini pernah dibawakan Rimar pada saat malam Grand Final lalu.

Congratulations Rimar!

Setiap impian yang dijalankan dengan serius pasti membuahkan hasil. Seperti Rimar yang telah memetik buah perjuangannya untuk menjadi idola baru Indonesia. Perjalanan bermusiknya ia lalui dengan tekun hingga mengantarnya ke panggung spektakuler Indonesian Idol Special Season dan mengalahkan 37 ribu peserta lainnya.

Acara puncak Indonesian Idol Special Season malam itu berlangsung meriah dan penuh semangat. Dihadiri para bintang Tanah Air, seperti Ungu, Krisdayanti, Bunga Citra Lestari, Ex. Pasto, Anneth, Mulan Jameela, Dewa 19, Padi Reborn, hingga 14 kontestan Indonesian Idol Special Season. Kolaborasi bintang tamu dengan para judges, duet para kontestan idol dengan para bintang tamu menambah spektakulernya panggung Indonesian Idol.

Foto: Dok.Instagram @indonesianidolid

Tak hanya itu, para finalis pun juga berkesempatan duet bersama bintang tamu, seperti Rimar duet dengan Padi Reborn dan Mark berkolaborasi dengan diva Tanah Air, Krisdayanti.

