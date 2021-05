SERIAL drama Korea Vincenzo yang dibintangi aktor ganteng Song Joong Ki baru saja menuntaskan tayangan terakhirnya pada Minggu 2 Mei 2021 malam. Ini merupakan episode ke-20 dan menjadi bagian pamungkas.

Tak hanya alur cerita, chemistry para pemain, sinematografi, serta kemampuan akting dari Song Joong Ki cs yang sukses menyorot perhatian para penonton.

Tapi tidak ketinggalan, fashion style dandy, formal, dan modis ala Song Joong Ki sebagai Vincenzo Cassano juga pastinya berhasil memukau para penonton.

Seperti apa sih potret gaya fashion Song Joong Ki di drama Vincenzo?

Merangkum dari laman Inkistyle, Senin (3/5/2021), yuk simak ulasan singkat lima potret OOTD dandy dan modis Song Joong Ki di serial drama Vincenzo.

1. Set piyama dan jubah

Di episode 1, dalam adegan membunuh para musuhnya yang menyelinap ke rumahnya, Song Joong Ki mengenakan set piyama dan jubah fashionable warna biru Hugo Robe Spark of Light keluaran lini fesyen Happiestness yang dibanderol seharga 448.000 won atau sekira Rp5,8 juta per set.

2. Piyama garis-garis

Di salah satu scene terbangun dari tidur, Song Joong Ki kedapatan mengenakan set baju piyama warna ivory white bermotif full garis-garis Cloud Dancer Pyjama Set yang lagi-lagi masih dari salah satu koleksi keluaran Happiestness yang dijual seharga 378.000 won atau sekira Rp4,9 juta per satu set.

3. Stripe jacket

Kali ini bukan dalam balutan piyama, tapi ketampanan dan aura elegan Song Joong Ki makin bersinar dengan mengenakan setelan busana formal, mix and match stripe jacket suit dan celana stripe warna hitam dari brand SYSTEM.

4. Sporty look

Tak hanya ganteng dalam balutan suit formal atau piyama dan jubah, tapi aktor kelahiran tahun 1985 ini juga terlihat modis dengan gaya sporty look. Untuk adegan berolahraga di gym, Joong Ki mengenakan UA fourfront rain jacket dari Under Armour warna biru yang dibanderol 105.000 won atau kurang lebih Rp1,3 juta; celana track pants Rock Knit dari Men’s Project seharga USD65 atau sekira Rp938.775; dan running shoes warna putih HOVR Phantom 2 Under Armour yang dijual USD150 atau sekira Rp2,1 juta.

5. Coat berkuda

Di salah satu adegan ikonik drama Vincenzo, ketika adegan Song Joong Ki berkuda, aktor film Space Sweepers tersebut tampan maksimal bak pangeran negeri dongeng dalam balutan coat hitam, yakni snap-button coat keluaran Barbour yang dibanderol seharga USD628 atau kurang lebih Rp9 juta per piece.

