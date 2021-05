Shyalimar Malik dinyatakan positif Covid-19 . Cucu mantan Wakil Presiden Adam Malik ini positif Covid-19 sejak Senin minggu lalu. Kabar kurang menyenangkan itu dibagikan Shyalimar lewat kanal YouTube pribadinya.

Tidak diketahui dari mana Shyalimar tertular Covid-19. Meski demikian, ia mengaku beberapa waktu lalu sempat disibukkan dengan pekerjaan. Dalam pekerjaannya, ia selalu tampil cantik maksimal.

Akan tetapi, sebenarnya tak hanya dalam pekerjaan saja ia tampil rapi, melainkan di setiap kesempatan. Mengutip akun Instagram pribadinya @shyalimarmalik17, berikut keempat potretnya.

Narsis di depan mobil baru





Wah, beruntung sekali menjadi sosok Shyalimar Malik. Pada saat valentine, hadiah yang diterimanya enggak tanggung-tanggung, yakni mobil mewah bernuansa hitam.

"Valentine gift ! the best gift and the best someone 💕 padahal baru kenal seminggu 😍," tulisnya pada caption Instagram.

Selain itu, penampilannya yang kece sangat mendukung dirinya berpose di depan mobil tersebut. Ia mengenakan kemeja putih yang dipadukan dengan rok plisket navy dan juga sandal hitam. Tak lupa, ia juga mengenakan kacamata hitam sebagai aksesorisnya.

Jalan-jalan ke Australia





Saat berlibur ke Australia beberapa waktu lalu, Shyalimar menyempatkan diri untuk naik bis lokal sembari melihat-lihat dari jendela.

Foto candid tersebut terlihat keren ketika perempuan berusia 28 tahun ini mengenakan topi dan juga kacamata yang hitam yang kece. Tak hanya itu, ia juga mengenakan atasan v-neck bernuansa biru yang kekinian.

Berpose di pinggir laut

Masih dalam rangka berlibur ke Australia, Shyalimar menyempatkan diri untuk berpose di pinggir laut yang cantik. Penampilannya juga tak kalah cantik dari pemandangan alam di sana. Pasalnya, ia mengenakan outer bernuansa baby pink yang dipenuhi dengan motif bunga. Ia juga memadukan outer tersebut dengan pakaian hitam. Tak lupa, Shyalimar juga mengenakan kacamata hitam sebagai penyempurna penampilan. Bertatapan dengan sahabat

Foto Shyalimar kali ini benar-benar lucu abis! Wajah menggemaskannya itu terpancar saat ia menatap saudara sekaligus sahabatnya itu. Kedekatan mereka juga dapat terlihat dari foto tersebut. Selain itu, Shyalimar juga tampil kece dengan balutan jaket merah dengan model tangan balon. Sedangkan Elgi terlihat cool dengan balutan jaket kuning yang dipadukan dengan jeans belel yang kekinian.