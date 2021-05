Cabai adalah salah satu bumbu yang banyak digunakan dalam masakan. Ada berbagai macam cabai, yang semuanya memiliki kegunaan masing-masing dalam proses memasak.

Ada banyak jenis cabai dengan warna yang berbeda, berasal dari negara lain dan tingkat kepedasan yang berbeda, salah satunya cabai hijau.

Terlepas dari serangkaian rasa dan aroma luar biasa yang kita dapatkan dari cabai hijau dalam masakan kita, ternyata ada sejumlah manfaat kesehatan yang luar biasa juga!

Dilansir dari Kohinoor Foods, berikut manfaat cabai hijau untuk kesehatan yang jarang diketahui. Apa saja?

1. Bagus untuk diet

Cabai hijau tidak mengandung kalori, menjadikannya bahan bumbu yang pas bagi mereka yang fokus pada diet sehat. Mereka juga dapat mempercepat metabolisme anda sebanyak 50% hingga tiga jam setelah makan, membuat sehat dan bugar.

2. Memperbaiki kulit

Kaya vitamin C dan beta-karoten, cabai sangat bagus untuk membantu merawat kulit anda, menjaga kulit anda tetap sehat dan bercahaya. Untuk menjaga agar cabai anda tetap mengandung vitamin C, pastikan cabai disimpan di tempat yang gelap dan sejuk. Cabai yang terpapar panas, cahaya, dan udara berisiko kehilangan vitamin C.

3. Sebagai obat

Hari minggu yang sibuk dan berat membuat Anda merasa agak sedih? Tambahkan beberapa cabai hijau ke dalam terapi aromatik dan rasakan kesegarannya. Cabai melepaskan endorfin yang akan meningkatkan mood dan mengurangi rasa sakit serta membuat anda merasa lebih bahagia dan sehat.

4. Sumber zat besi alami

Tambahkan cabai hijau ke dalam rencana diet dan anda tak akan merasa lelah karena kekurangan zat besi. Jika anda menderita kekurangan zat besi, ini adalah cara yang baik untuk meningkatkan rasa makanan dan kesehatan anda secara keseluruhan dengan sumber zat besi alami.

5. Menurunkan suhu tubuh

Capsaicin yang ditemukan dalam cabai hijau diketahui dapat menurunkan suhu tubuh dengan merangsang pusat pendingin hipotalamus di otak. Karenanya orang senang menikmati makanan pedas yang dibumbui dengan cabai.

6. Tingkatkan sistem kekebalan tubuh

Tingkatkan sistem kekebalan tubuh, flu biasa dan infeksi sinus dengan menambahkan cabai ke dalam makanan anda. Capsaicin memiliki efek stimulasi pada selaput lendir hidung dan sinus yang merangsang aliran darah melalui selaput tersebut serta menyebabkan sekresi lendir menjadi lebih encer.

7. Pereda nyeri, pencegah pencernaan dan maag

Panas atau pedas yang dihasilkan cabai dapat bertindak sebagai pereda nyeri. Cabai hijau memiliki banyak serat makanan sehingga membantu anda mencerna makanan lebih cepat.

(DRM)