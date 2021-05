Pada masa new normal ini, masyarakat semakin sadar akan pentingnya pola hidup bersih dan sehat dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Seperti melakukan olahraga, konsumsi makanan sehat, hingga konsumsi vitamin.

Suplemen atau vitamin kesehatan memang dipercaya oleh banyak masyarakat dapat membantu memelihara daya tahan tubuh. Terutama vitamin C, yang dapat berfungsi untuk memperkuat sistem imun tubuh.

Ahli Gizi Dr. Rita Ramayulis, DCN, M.Kes mengatakan, sebenarnya tubuh kita sudah dilengkapi dengan sistem imunitas Innate, yakni kekebalan tubuh yang dibawa sejak lahir. Imunitas Innate ini pun sifatnya adaptif.

Biasanya, ia diperoleh setelah lahir. Misalnya karena terinfeksi atau melakukan vaksinasi. Kendati demikian, sistem imun tubuh ini tetap harus dijaga fungsinya agar tetap kuat.

“Penjaganya adalah beberapa zat gizi seperti Protein, Vitamin C, Zink, Zat Besi, Vitamin A, Vitamin D. Nah, penjaga inilah yang kita sebut bodyguard,” tuturnya dalam webinar Peluncuran Virtual Segar Dingin SDC-1000, Senin (3/5/2021).

Vitamin C sendiri mempunyai peranan penting dalam menjaga kondisi tubuh, seperti melindungi sel-sel tubuh dari radikal bebas, merupakan salah satu komponen utama dalam membangun kolagen tubuh yang bertanggung jawab pada semua struktur jaringan ikat di tubuh, serta berperan untuk memelihara jaringan penghubung tulang.

Baca Juga : Dokter Ungkap Pentingnya Vitamin C di Tengah Pandemi Covid-19

Tidak hanya itu, berbagai penelitian juga menjelaskan bahwa ketersediaan vitamin C yang cukup di tubuh akan menurunkan tingkat keparahan penyakit yang berhubungan dengan pernafasan. Vitamin C juga membantu meningkatkan penyerapan zat besi pada tubuh sehingga membantu pertumbuhan tulang dan kerja otak.

"Oleh karena itu, memang kita harus memenuhi kebutuhan vitamin C setiap hari. Setiap orang membutuhkan sekitar 1,5 g vitamin C per kg,” tambahnya.

(hel)