SALAH satu cara menjaga daya tahan tubuh adalah dengan mengonsumsi vitamin C. Memang, kita harus menjaga daya tahan tubuh apalagi di tengah cuaca ekstrem yang sulit untuk diprediksi.

Vitamin C memang memiliki peranan penting dalam menjaga kondisi tubuh. Seperti melindungi sel-sel tubuh dari radikal bebas, yang merupakan salah satu komponen utama dalam membangun kolagen tubuh.

Kolagen tubuh merupakan protein yang bertanggung jawab pada semua struktur jaringan ikat di tubuh, serta berperan untuk memelihara jaringan penghubung tulang.

Tidak hanya itu, berbagai penelitian juga menjelaskan bahwa ketersediaan vitamin C yang cukup di tubuh akan menurunkan tingkat keparahan penyakit yang berhubungan dengan pernafasan.

Kemudian, vitamin C juga membantu meningkatkan penyerapan zat besi pada tubuh sehingga membantu pertumbuhan tulang dan kerja otak. Antioksidan di dalam vitamin C juga dapat melindungi tubuh dari zat kimia berbahaya dan polusi udara.

Mengingat fungsinya yang begitu penting bagi tubuh, lalu sejak usia berapa orang boleh mengonsumsi vitamin C?

Ahli Gizi Dr. Rita Ramayulis, DCN, M.Kes mengatakan, manusia bisa mengonsumsi vitamin C sejak masih kecil. Ini karena vitamin C mudah didapat dari berbagai buah-buahan dan juga sayuran.

Sayangnya, vitamin C merupakan vitamin yang larut dalam air. Jadi ketika diminum, ia akan menyatu dalam aliran darah dan dibuang bersama urine. Karenanya, vitamin C harus dipenuhi kebutuhannya setiap hari.

“Vitamin C merupakan vitamin larut air yang ketika berlebih dalam tubuh memang akan dikeluarkan serta tidak bisa disimpan. Oleh karena itu, memang kita harus memenuhi kebutuhan vitamin C setiap hari," tutur Dr. Rita dalam acara Peluncuran Virtual Segar Dingin SDC-1000.

Seperti kebutuhan nutrisi lainnya, vitamin C pun memiliki porsinya sendiri untuk tubuh. Karena jika kelebihan atau kekurangan, tentunya akan memiliki efek samping yang merugikan tubuh di kemudian hari. "Setiap orang membutuhkan sekitar 1,5 gram vitamin C per kg,” tuturnya.