Awal tahun ini pemerintah menggelontorkan banyak insentif dan relaksasi di sektor properti agar sektor yang memiliki lebih dari 150 industri penunjang ini tetap dapat bertahan dari gempuran pandemi Covid-19.

Insentif relaksasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di sektor properti yang ditanggung pemerintah akan diberikan untuk pembelian baik rumah tapak atau rumah susun, yaitu uang muka 0 persen dan keringanan PPN 50 persen-100 persen.

Ini menjadi momen yang tepat untuk membeli properti atau hunian berkualitas dengan harga yang terjangkau. Jika Anda akan melakukan pembelian hunian pertama Anda, manfaatkan segera insentif PPN yang diluncurkan pemerintah, dan dapatkan hunian impian Anda segera.

Salah satu opsi rumah dua lantai siap huni yang dapat Anda kunjungi di pusat kota Tangerang adalah Lavon by Swancity. Pilihan ini dapat menjadi opsi menarik bagi Anda yang sedang mencari hunian ideal atau untuk investasi properti Anda pada masa depan.

Terdiri dari dua lantai dengan tiga kamar tidur, Lavon by Swancity tersedia mulai dari Rp875 juta. Termasuk dalam area Tangerang New City, Lavon by Swancity hanya 1 kilometer dari Exit Tol Cikupa dan rencana tol Serpong-Balaraja serta Mass Rapid Transit (MRT) Balaraja-Cikarang.

Kawasan barat Jakarta ini juga dilengkapi delapan lajur jalan premium yang lebar untuk memberikan kemudahan akses. Posisi yang strategis ini memudahkan akses ke beberapa tempat penting, seperti Bandara Soekarno-Hatta yang dapat ditempuh dalam waktu 30 menit dari Lavon by Swancity via jalan tol Tangerang-Merak.

Lavon I

Hingga saat ini, Lavon by Swancity memiliki tujuh klaster yang menjadi pilihan klaster unggulan yang berada di Lavon I. Setiap klaster terdiri dari berbagai tipe yang bebas dipilih dengan luas bangunan 79 m2 hingga 132 m2, serta dilengkapi dengan konsep eco-corridor yang berfungsi sebagai penyerap curah hujan dan antibanjir.

Dapatkan penawaran terbaik dari Lavon by Swancity melalui Whatsapp 0822-1122-9988 atau kunjungi https://lavon.co.id/programpromo.

Kehadiran Lavon 2 diharapkan akan mendapatkan animo positif dan sambutan hangat seperti seri terdahulunya, yaitu Lavon 1. Seri ini telah diterima oleh para konsumen melalui serah terima dengan total 1.495 unit. Melanjutkan kesuksesannya, saat ini sejumlah 1.170 unit di Lavon 2 dipersiapkan untuk serah terima tahun ini.

Konsumen yang sudah siap serah terima unitnya tentunya akan segera menikmati pengalaman tinggal di hunian dengan desain mewah bergaya Eropa yang memisahkan jalur pejalan kaki dengan kendaraan.

Lavon II

Dapatkan penawaran terbaik dari Lavon by Swancity melalui Whatsapp 0822-1122-9988 atau kunjungi https://lavon.co.id/programpromo.

Lavon by Swancity pun menawarkan berbagai fasilitas, seperti Happy Walk yang menjadi medan magnet area komersial yang tersedia untuk penghuni Lavon, lengkap dengan gerai kopi bagi Anda yang gemar bersantai menikmati sajian di tepi danau sembari menyaksikan pemandangan ditemani angsa yang merupakan maskot Swancity.

Tidak hanya itu, Lavon by Swancity juga melengkapi fasilitasnya dengan infrastruktur penunjang kebutuhan hidup primer Anda, mulai dari pasar modern dan pusat perbelanjaan kebutuhan pokok rumah tangga dan jajanan kaki lima, pusat layanan untuk kebutuhan kendaraan, sekolah, dan pusat pendidikan anak-anak, hingga Samanea Mall dan hotel di atas lahan seluas 18,7 hektare yang akan rampung 2022 mendatang.

Baca Juga: Kemudahan Kepemilikan Rumah bagi Kaum Milenial

Progress Pembangunan Samanea Mall & Hotel di atas Lahan 18,7 Ha





Bagi Anda yang sudah tidak sabar untuk segera memilih unit hunian di Lavon by Swancity, nikmati tawaran spesial bertajuk 'Aku Mampu'. Program yang diluncurkan oleh Swancity ini menawarkan rumah siap huni dengan harga terjangkau mulai dari Rp875 juta.

Program ini memungkinkan calon penghuni untuk mendapatkan rumah dari berbagai tipe dengan cicilan Rp5 juta per bulan selama tiga tahun dengan kemudahan DP (down payment) sebesar 10 persen serta bebas biaya PPN sampai 100 persen.

Selain itu Lavon by Swancity telah bekerja sama dengan berbagai bank demi memudahkan calon pembeli yang membutuhkan fasilitas pinjaman kredit pemilikan rumah (KPR). Program KPR yang tersedia pun memiliki beberapa keuntungan dan pilihan seperti subsidi bunga, keringanan uang muka (down payment/DP), hingga persetujuan yang cepat.

Dapatkan penawaran terbaik Lavon by Swancity melalui Whatsapp 0822-1122-9988 atau kunjungi https://lavon.co.id/programpromo.

Informasi lebih lengkap mengenai tipe dan unit Lavon by Swancity bisa dilihat melalui Instagram, Facebook, dan juga YouTube Official Lavon by Swancity. Tunggu apalagi, hunian ideal dengan harga terjangkau dapat jadi milik Anda sekarang juga. Lavon by Swancity, Your World to Discover.

Tentang SwanCity

Swancity adalah pengembang terkemuka dalam perencanaan dan pengembangan kota baru, dengan pengalaman mengembangkan sejumlah proyek hunian berkualitas di berbagai negara di Asia. Swancity bercita-cita untuk menjadi pengembang terdepan dan terpercaya dalam menciptakan tempat tinggal untuk hidup yang berkualitas bagi keluarga, sebuah tempat yang dapat disebut ‘rumah’ bagi semua orang.

Swancity berkomitmen untuk berinvestasi jangka panjang di Indonesia. Lavon yang terletak di Cikupa, Tangerang adalah proyek pertama Swancity di Indonesia. Tim insinyur, arsitek, dan perencana bisnis kami bermitra dengan para pemangku kepentingan untuk memastikan pengembangan dan evolusi ruang hidup berkualitas di Indonesia, untuk mendukung keberhasilan pembangunan sosial-ekonomi dan perkotaan Indonesia, sehingga memastikan kebahagiaan dan pertumbuhan masyarakat sekitar.

Tentang Lavon

Lavon yang merupakan proyek pertama Swancity di Indonesia mengedepankan sebuah konsep tatanan ruang kota mandiri terbaru yang berada di kawasan jantung kota Tangerang dengan cakupan luas lebih dari 60 ha. Konsep yang ditawarkan merupakan perpaduan mixed use hunian, komersial bisnis, ruang kerja perkantoran masa kini, dan hotel dengan skala bintang 5 yang siap melengkapi kenyamanan para penghuninya.

Lavon pertama kali diluncurkan pada 9 September 2017. Sejak peluncuran pertamanya, Lavon disambut dengan positif dan antusiasme yang tinggi. Selang dua hari dari proses peluncuran pertama, rumah yang ditawarkan langsung habis terjual sebanyak 854 rumah dari dua klaster pertama.

Tidak hanya itu, Lavon digandeng oleh pengembang berkelas internasional dan telah mendapatkan beberapa predikat prestisius di berbagai bidang. Di antaranya, The Best Design untuk kategori design facade dan tata letak rumah. Hal ini menunjukkan bahwa Lavon by SwanCity adalah hunian masa depan eksklusif yang ideal dan bernilai tinggi bagi semua kalangan.

Informasi lebih lanjut, kunjungi kami di:

● Website : www.lavon.co.id

● Instagram : @Swancityid

● Facebook : @Swancityid

● YouTube : @Swancityid

● TikTok : @Swancityid

● What’s App : 0822 1122 9988

Kontak Media:

SwanCity

Shirley Putri

M: +62 817 125 890

E: [email protected]

(CM)

(yao)