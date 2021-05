PARA penggemar Billie Eilish bisa bersorak gembira. Pasalnya, penyanyi cantik ini mengonfirmasi tengah mempersiapkan album keduanya bertajuk ‘Happier Than Ever’.

Bahkan, Billie Eilish juga terlihat mengubah warna rambutnya yang hijau menjadi blonde demi album tersebut. Rencananya, album tersebut akan dirilis pada 30 Juli 2021 mendatang.

Setelah sukses dengan debut album yang bertajuk 'When We Fall Asleep, Where Do We Go?' pada 2019, Billie Eilish mengumumkan jadwal peluncuran album keduanya secara resmi.

Selain akan mempunyai album baru, pelantun lagi ‘bad guy’ ini juga menghebohkan publik karena tampil berani dalam sesi pemotretan bersama majalah British Vogue. Perempuan 19 tahun ini bahkan tampil dewasa dengan rambut blonde dan korset yang membalut tubuhnya.

Penasaran seperti apa? Berikut 4 gaya Billie Eilish dengan rambut blonde, seperti dirangkum dari Instagram resminya.

Messy blonde hair

Ini merupakan foto perdana Billie Eilish dengan rambut blonde-nya. Di foto ini, dia kelihatan mengenakan jaket hoodie warna hitam dan membiarkan tatanan rambut lurusnya bergaya messy. Sontak, postingan yang diunggah pada 17 Maret ini langsung menghebohkan warganet. Mereka pangling melihat perbedaan yang mencolok dari penampilan Billie.

Padukan coat dengan lingerie

Gaya Billie Eilish yang satu ini merupakan bagian dari sesi pemotretannya dengan majalah British Vogue. Di foto ini dia mengenakan lingerie yang dipadukan dengan coat berwarna serasi dari Burberry. Billie lalu memasangkan penampilannya dengan sepasang nude boots dari Mugler.

Shaggy hairstyle dan cute bangs Penampilan rambut blonde Billie Eilish tampak berbeda di foto ini, yang menampilkan potongan shaggy hairstyle. Dia juga kelihatan lebih cute dengan poni yang menghiasi keningnya. Beberapa netizen menyebut, penampilan Billie yang satu ini mirip dengan beberapa artis Hollywood lainnya, seperti Dolly Parton, Emily Blunt, hingga Scarlett Johansson. Seksi dengan lingerie hitam Di gaya terakhir ini sekaligus postingan terbarunya, Billie Eilish kembali tampil berani mengenakan lingerie hitam yang dipasangkan dengan boots dari Mugler. Penampilannya semakin stunning dengan perhiasan dari perancang berlian, Anita Ko. (mrt)