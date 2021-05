Salah satu pasangan terkaya di dunia, Bill Gates dan Melinda Gates baru saja membuat pengumuman mengejutkan. Keduanya memutuskan bercerai setelah 27 tahun menikah.

Kabar perceraian mereka yang menghebohkan publik, tak ayal menbuat tiga anak mereka, Jennifer Katharine Gates, Rory John Gates, dan Phoebe Adele Gates, menjadi sorotan.

Masing-masing dari tiga anaknya tersebut mendapatkan warisan kekayaan dari Bill Gates sebesar Rp145 miliar. Berikut potret serta profil tiga anak Bill Gates dan Melinda, seperti dirangkum dari berbagai sumber, Selasa (4/5/2021).

1. Jennifer Katharine Gates

Jennifer Katharine Gates atau Jennifer Gates adalah anak pertama dari Bill Gates dan Melinda. Dia lahir pada 26 April 1996 di Bellevue, Washington, United States. Jennifer bersekolah di Lakeside School di Seattle, sekolah yang sama dengan ayahnya. Setelah lulus sekolah, dia melanjutkan pendidikannya di Universitas Stanford jurusan biologi manusia.

Sebagai sulung, Jennifer rupanya menunjukkan bakat berbeda dari sang ayah. Dia lebih senang berkuda dan memiliki cita-cita sebagai dokter. Jennifer juga melanjutkan studinya di bidang medis di Icahn School of Medicine at Mount Sinai (ISMMS) di New York, di mana dia mengambil spesialisasi di bidang pediatri.

2. Rory John Gates

Kemudian ada Rory John Gates, anak kedua Bill Gates dan Melinda sekaligus putra satu-satunya. Rory John lahir pada 23 Mei 1999 di Seattle, Washington. Sebagai putra satu-satunya, Rory memiliki gelar sarjana di bidang Teknik Perangkat Lunak Komputer dan Ekonomi dari Duke University dan baru-baru ini menyelesaikan MBA dari Universitas Fuqua. Terkait dengan pendidikannya, Rory John disebut-sebut sebagai penerus Bill Gates di Microsoft.

3. Phoebe Adele Gates

Terakhir ada Phoebe Adele Gates, putri sekalgus anak bungsu dari Bill Gates dan Melinda. Dia lahir pada 14 September 2002 di Washington DC. Sebagai anak bungsu, Phoebe mengenyam pendidikan yang sama dengan sang ayah dan kakaknya, Jennifer Gates, di Lakeside School.

