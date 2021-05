Kabar perceraian Bill Gates dan Melinda French begitu mengejutkan dunia. Mereka mengumumkan untuk tidak lagi bersama setelah 27 tahun menikah.

Pengumuman mengejutkan tersebut mereka bagikan di media sosial masing-masing. Menurut pengumuman resmi tersebut, Bill Gates dan Melinda memutuskan bercerai karena mereka tak lagi bisa tumbuh dan berkembang bersama sebagai pasangan di masa-masa mendatang.

Memutuskan bercerai, Bill Gates dan Melinda memiliki perjalanan cinta yang dapat dikatakan cukup panjang. Pendiri Microsoft itu mulai mengencani Melinda French saat Melinda mulai bekerja di Microsoft pada 1987 sebagai manajer produk.

Keduanya berpacaran selama tujuh tahun, sebelum Bill dan Melinda memutuskan menikah pada 1 Januari 1994. Dari pernikahan tersebut, mereka telah dikaruniai tiga orang anak. Berikut 4 potret lawas Bill Gates dan Melinda, seperti dirangkum pada Selasa (4/5/2021).

Pakai busana serasi

Dalam sebuah video yang diunggah pada Hari Valentine tahun 2019, Melinda mengungkapkan bahwa dirinya tidak pernah menyangka bisa berpacaran dengan Bill Gates. Saat berpacaran, Melinda juga tidak menyangka jika keduanya akan menikah.

“Ketika aku pindah ke Seattle untuk bekerja di Microsoft, aku tidak pernah membayangkan Bill dan aku akan berkencan, apalagi jatuh cinta dan menikah,” kata Melinda dalam sebuah video yang menampilkan potret-potret semasa mudanya dengan Bill Gates.

Salah satu potret yang diperlihatkan adalah foto ini, di mana Bill dan Melinda tampak serasi mengenakan busana yang mempunyai warna serupa. Bill muda mengenakan kaus garis-garis warna putih, biru dan merah, sedangkan Melinda memakai jaket dengan aksen garis-garis merah dan biru.

Momen pernikahan yang manis

Foto lawas berikutnya menampilkan potret pernikahan Bill Gates dan Melinda yang terjadi pada 1 Januari 1994. Di momen pernikahan ini, Melinda tampak cantik dan anggun mengenakan gaun pernikahan berwarna putih. Sedangkan, Bill kelihatan gagah dengan kemeja putih, classic bow tie, dan suspender belt.

Pamer momen liburan di pantai





Di foto kenangan ini, keduanya tampak sedang berpose memunggungi laut. Keduanya juga terlihat mengenakan busana kasual dan kompak bercelana pendek. Bill mengenakan kaus biru laut dan celana pendek khaki. Sedangkan Melinda tampak chic dan simpel dengan baju you can see warna-warni dan celana pendek putih.

Momen hangat bersama tiga anaknya





Selain potret berdua, ada pula foto lawas pasanga Bill Gates dan Melinda dengan tiga anak mereka yang masih kecil. Bill tampak memangku anak lelaki mereka, Rory John Gates. Kemudian dua putrinya, Jennifer Katharine Gates dan Phoebe Adele Gates berada di sisi Melinda.