Abimana Aryasatya belum lama ini membeberkan rahasia terdalamnya. Ya, masa kecil dia akhirnya terungkap di Youtube Vincent dan Desta.

Di siaran itu, Abimana Aryasatya menjelaskan kalau dirinya sejak kecil tak pernah mendapat didikan dari orangtua. Bahkan, dia mengaku 'boro-boro' dididik, dipegang saja tidak pernah.

Hal ini tentu sangat menyedihkan. Di usianya yang masih belia, Abimana pun ternyata sudah dibebaskan oleh orangtuanya. Itu karena sang ayah yang entah di mana, sementara ibunya melepaskannya.

Masa kelam Abimana ini jadi sorotan publik. Di sisi lain, namanya di dunia perfilman sudah sering malang melintang. Salah satu film yang melejitkan namanya adalah 'Gundala'. Terlepas dari itu, Abimana pun kerap menjalani pemotretan untuk majalah atau keperluan iklan.

Instagramnya pun banyak dihiasi wajah tampan pria blesteran tersebut. So, penasaran dengan potret tampan Abimana Aryasatya?

1. Duduk manis





Abimana tipikel pria yang tak membatasi pakaian yang dia mau kenakan. Aktor ini cenderung berani untuk eksplorasi gaya, tapi di foto ini dia terlihat casual dengan outer dipadukan kaos simple. Lalu, dia gunakan ankle pants dan high boots leather yang kece banget. Pose santainya saja bisa memancarkan aura ketampanannya, ya.

2. British looks





Nah, kalau di sini dia lebih fashionable dengan penggunaan long coat navy dengan detail zipper di bagian ssisi lengannya. Coat yang dia pakai pun sangat unik karena ada detail layering di bagian sleeve-nya.

Ia padukan outer tersebut dengan kemeja merah dan celana hitam. Looks seperti ini terlihat cocok kan dengan Abimana?

3. Formal looks





Dari yang fashionable kita bergeser ke gaya Abimana dengan formal looks-nya. Di sini dia mengenakan one set looks berupa blazer dan celaa formal dengan detail tartan pada materialnya. Ia padukan busana tersebut dengan kemeha putih berkerah tinggi. See, mau gaya apapun akan dipakai Abimana!

4. Edgy looks!

Foto ini mungkin terkesan aneh, tetapi sebagai aktor sekaligus model dia paham betul bagaimana berekspresi di depan kamera. Abimana tampil super young and edgy di foto ini. Ia mengenakan kemeja dengan detail pita di bagian leher, tampilan khas eropa 20'an dipadukan dengan celana formal dan dia mainkan blazer snake yang kece banget! 5. On runway!

Abimana adalah salah seorang aktor dan model yang multitalenta. Dia bisa memainkan banyak peran di setiap judul film, pun berjalan di catwalk. Ini adalah momen dia menjadi muse di pagelaran fashion show. Abimana mengenakan long coat full pattern dipadukan dengan syal di leher dan celana abu-abu yang casual. Gayanya makin oke dengan sneaker putih dan sun hat yang klasik. So, gorgeous!