Setelah puasa seharian, tak jarang sebagian orang menjadi kalap saat waktu berbuka puasa tiba dengan menyantap segala jenis makanan ataupun minuman yang ada tanpa memperhatikan kandungan atau nutrisi di dalamnya.

Padahal, berbuka puasa dengan menu seimbang itu penting untuk cadangan simpanan energi dan membantu tubuh untuk siap kembali berpuasa keesokan harinya. Maka dari itu, kita harus melakukan upaya ekstra dalam hal mengonsumsi makanan yang tepat untuk mendapatkan nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh.

Lalu seperti apa cara memilih makanan sehat untuk berbuka puasa? Menyitat Al Arabiya, simak ulasannya di bawah ini.

1. Hidrasi sebelum makan

Minum air yang cukup dulu sebelum mulai makan, bisa air mineral, jus buah segar, atau susu. Hal ini untuk mencegah tubuh mengalami dehidrasi alias kekurangan cairan sekaligus memberi tubuh kita cairan esensial yang dibutuhkannya.

Minumlah satu hingga dua gelas air sebelum makan dan bukan selama makan untuk menghindari penundaan proses pencernaan. Jangan pilih minuman yang banyak mengandung gula dan tinggi kalori.

2. Awali dengan kurma

Seperti sunah dari Rasulullah SAW, awali ritual berbuka puasa dengan menyantap kurma. Kurma merupakan buah bernutrisi dengan gula alami, yang bisa memberikan energi untuk tubuh. Terlebih jika sempat pusing selama berpuasa karena kadar gula darah rendah, mulailah buka puasa dengan dua butir kurma untuk mengembalikan kadar gula dalam tubuh

3. Semangkuk sup

Sup dikatakan jadi hidangan yang sangat diperlukan untuk menu buka puasa, karena kaya akan air dan membantu untuk menghidrasi tubuh. Dalam memilih sup, disarankan untuk mengonsumsi sup berisi kacang-kacangan, tomat, atau sayuran dan sebisa mungkin hindari sup yang berbahan dasar krim..

4. Sayur-sayuran hijau

Sayuran kaya akan vitamin, mineral, dan serat dan memberikan begitu banyak nutrisi dengan sedikit kalori. Semakin berwarma mangkuk sayuran Anda, semakin banyak pula manfaat kesehatan yang ada. Selain itu, mengonsumsi sayuran juga membuat perut kenyang sehingga porsi makan di hidangan utama bisa jadi lebih sedikit.

Targetkan untuk dua porsi sayuran setiap kali makan, hitungannya satu porsi sama dengan 1/2 cangkir sayuran mentah atau dimasak atau bisa juga jus sayuran.

5. Pilih karbohidrat yang baik

Makanan berbuka puasa harus mengandung sumber karbohidrat kompleks. Contohnya nasi merah, pasta atau roti gandum atau kentang. Karbohidrat kompleks menawarkan sumber energi yang lebih stabil dan berkelanjutan selain serat dan mineral.

6. Protein tanpa lemak Memilih protein untuk menu berbuka puasa, disarankan untuk mengonsumsi protein berkualitas tinggi yang sangat mudah dicerna dan mengandung semua asam amino esensial, yang mana akan digunakan oleh tubuh untuk membangun dan mempertahankan massa otot. Contohnya daging sapi, susu rendah lemak, yogurt, telur, keju, ikan, dan daging unggas semuanya merupakan protein berkualitas tinggi yang lengkap. Pilihlah sumber protein tanpa lemak dengan sedikit lemak jenuh. Jika vegetarian, bisa pilih sumber protein lain seperti polong-polongan, dan kacang-kacangan. 7. Hindari makanan tinggi lemak, garam dan gula Sebisa mungkin jauhi makanan berat untuk buka puasa yang mengandung terlalu banyak lemak tidak sehat, garam, dan tambahan gula. Tambahkan bumbu dan rempah-rempah sebagai pengganti garam untuk membumbui makanan. Lalu bisa juga mengganti permen dan minuman manis dengan gula alami yang ada pada buah-buahan segar, buah-buahan kering, dan salad buah. 8. Cara memasak Untuk metode pengolahan, masaklah menu makanan dengan cara yang lebih sehat yakni dengan direbus, dipanggang, atau dibakar agar menghindari cara pengolahan dengan menggoreng. Jika memang harus digoreng, pilih minyak yang tinggi lemak tak jenuh seperti minyak kanola dan minyak kedelai.