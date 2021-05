Amanda Manopo membuat netizen gempar karena perubahan bentuk bibirnya yang dinilai lebih besar dari sebelumnya. Banyak dugaan muncul, salah satunya Amanda Manopo lakukan filler bibir.

Tapi, aktris sinetron 'Ikatan Cinta' tersebut membantahnya. Bibirnya terlihat lebih besar karena sebelumnya mengalami pecah-pecah hingga berdarah dan dia obati dengan pemakaian lipbalm supaya sehat kembali.

Di sisi lain, kakak kandungnya mengatakan kalau Amanda Manopo tidak melakukan filler bibir, melainkan suntik vitamin C di bibir. Alasannya serupa dengan apa yang disampaikan sang adik, bibirnya pecah-pecah dan suntik vitamin C di bibir dengan harapan sehat kembali.

Namun, praktik ini dinilai keliru oleh Dokter Kecantikan dan Antiaging dr Cynthia Jayanto, M.Biomed (AAM). Menurut dia, tidak diperkenankan melakukan suntik vitamin C di bibir secara langsung.

"Enggak boleh itu nyuntikin vitamin C langsung ke bibir, berbahaya," katanya pada MNC Portal Indonesia melalui pesan singkat, Rabu (5/5/2021).

Dokter Cynthia menerangkan, alasan kenapa tindakan menyuntikkan vitamin C ke bibir secara langsung itu berbahaya. Pertama, kandungan vitamin C itu ascorbic acid 1000 mg yang mana bahan aktif ini tidak sesuai untuk bibir. Selanjutnya, vitamin C itu kandungannya asam askorbic yang mana sifatnya asam.

"Sifat asam tersebut bisa menyebabkan jaringan sikatriks atau jaringan parut di bibir. Ini berbahaya," terangnya.

Lebih lanjut, area bibir itu mengandung banyak sekali pembuluh darah kata dr Cynthia, dan dengan menyuntikkan vitamin C ke bibir, ini malah berisiko terjadinya pembengkakan atau bahkan lebam kebiruan.

"Kalau sudah begitu, vitamin C yang harapannya mengatasi pecah-pecah pada bibir malah akan mematikan jaringan pembuluh darah di bibir," terangnya.

Dokter Cynthia pun menyarankan agar mereka yang mengalami bibir pecah-pecah untuk tidak menyuntikkan vitamin C ke bibir langsung tetapi bisa menggunakan produk seperti pelembap bibir yang mengandung vitamn C.

"Jadi, sebaiknya atasi bibir pecah-pecah dengan produk dalam bentuk topikal dengan konsentrasi persentase yang disesuaikan dengan bibir dan biasa kalau topikal dicampurkan dengan bahan pelembap lainnya. Penggunaan masker bibir, lipbalm, dan vaselin jelly juga bisa membantu," tambahnya.

(DRM)