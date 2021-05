KEMAJUAN teknologi memang membuat kita semakin dimudahkan dalam melakukan berbagai macam kegiatan. Selain itu, dengan kemajuan teknologi tren kecantikan juga semakin berkembang.

Seiring dengan kemajuan pesat di bidang industri kecantikan, saat ini sudah tersedia berbagai macam beauty device yang dilengkapi teknologi canggih untuk semakin menunjang perawatan skincare.

Salah satu contohnya beauty device yang sudah menyertakan teknologi seperti thermoteraphy, cryhotheraphy hingga LED light yang masing-masing memiliki manfaat untuk perawatan kulit wajah.

Pertama ada thermoteraphy yang dikatakan oleh dr. Listya Paramita, Sp.KK, dermatologist dan ahli Venereology yang bekerja untuk menenangkan kulit akibat terjadinya pelebaran pembuluh darah, mengurangi ketegangan dan kejang pada otot wajah, mengaktivasi fibroblast dermal dan meningkatkan sekresi protein struktural yang bertanggung jawab atas kondisi kulit.

Kemudian ada cryhotheraphy yang bermanfaat untuk menstimulasi peredaran darah dalam kulit, mengaktivasi semua lapisan dan struktur kulit sehingga menghasilkan tampilan kulit wajah yang lebih awet muda. Serta merevitalisasi dan menstimulasi lapisan kulit.

Sementara, teknologi light emitting diode (LED) dengan menggunakan panjang gelombang khusus dalam spektrum cahaya untuk mengirimkan cahaya ke lapisan kulit yang lebih dalam untuk mengaktifkan dan merangsang aktivitas sel kulit.

Lalu apakah dengan penggunaan beauty device berteknologi canggih tersebut, bisa langsung menggantikan manfaat perawatan seperti facial yang biasa langsung dilakukan di salon atau klinik kecantikan? Well, sebagaimana dijelaskan dr. Listya, nyatanya penggunaan beauty device canggih yang bisa dipakai dengan mudah di rumah tersebut memang bisa menggantikan manfaat dari treatment facial.

“Kalau untuk sebatas menggantikan treatment facial biasa, iya bisa. Sebab di dalam beauty device contohnya Foreo UFO 2 ini ada berbagai teknologi terapi, LED lightnya juga ada,” jelas dr. Listya dalam gelaran media gathering virtual “FOREO Unlock the Full Potential of Your Skincare with UFO 2”.

Dokter Listya mencatat, meski bisa menggantikan manfaat yang diberikan perawatan facial non-alat untuk kulit wajah. Namun pemakaian beauty device tersebut, tidak bisa digunakan untuk mengekstrasi komedo yang mana biasanya jadi tujuan utama melakukan perawatan facial di salon atau klinik kecantikan.

“Cuma memang, enggak bisa buat ekstrasi komedo ya. Kadang kan ini yang dicari dari facial treatment. Tapi kalau untuk perawatan sehari-hari, pemakaian beauty device ini cukup banget dan bisa dipakai setiap hari,” pungkasnya.